Финансовый аналитик о юридических аспектах кредитования

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Украине постепенно восстанавливается кредитование бизнеса. По крайней мере, такую тенденцию заметили в Нацбанке. Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция к возобновлению кредитования банками, однако этот процесс происходит очень медленно. А все потому, что есть несколько проблем.

Во-первых, много банки компаний реального сектора не хотят кредитовать и не будут. Во-вторых, существуют юридические риски. В Украине нет механизма обеспечения стопроцентного возврата кредита, и это как раз сдерживает банки.

Как можно возобновить кредитование в Украине проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый аналитик Виктор Федоров. facebook.com/Dmitriy.Korneychuk Кредит МВФ. За взятку власть "сдала" Украину – Корнейчук

Вы наблюдаете восстановление кредитования бизнеса в Украине?

— Да, и об этом говорит статистика, хотя тот опрос, который комментировал чиновник НБУ, был на самом деле несколько неоднозначным. Банки прогнозируют увеличение кредитования, объемов кредитования, однако если начинать разбираться в мелочах, оказывается, что не все так хорошо.

Что именно не хорошо?

— Я говорил про опрос представителей кредитных отделов банков, который проводил НБУ в буквальном смысле на прошлой неделе. Точнее проводил раньше, а опубликовал на прошлой неделе. Это достаточно интересный опрос и сами банки думают о том, что будет в ближайшие квартал и год. Банки думают, что кредитование будет расти, но в данной ситуации дьявол кроется в мелочах. Это банки пытаются выдать желаемое за действительное. Если начинать разбираться в других вопросах, которые в этом же опросе задавались, то, оказывается, банки отказываются ужесточать требования к кредитуемым. Если эти требования будут ужесточаться, об увеличении банковских кредитов говорить вряд ли придется. Хотя причины, в принципе, указаны верно — да, банки, точнее, заемщики кредитованы, предприятия, банки смотрят сейчас больше в сторону населения, но, вместе с тем, ставки по кредитам населения, в первую очередь, по потребительским кредитам не падают и банки не планируют их снижать.

Как можно решить эту проблему, по вашему мнению? Предприниматели сначала должны рассчитаться с другими кредитами?

— Я думаю, что здесь будет эволюция, то есть, в первую очередь, будут кредитоваться домохозяйства, потом малый, средний бизнес и только после этого начнется кредитование тех крупных предприятий, которые сейчас кредитованы, которые, в принципе, локомотивом экономики сейчас являются. Ничего не сделаешь, пока не будет конкуренции. Вот еще один вопрос, который освещался в этом опросе: ощущаете ли вы конкуренцию и будете ли вы ощущать конкуренцию? Нет, не будем мы ощущать конкуренцию. Если не будет конкуренции, никто не будет кредитовать, а ставки не будут падать.

В Украине очень легко взять кредит, а потом его не возвращать. Как можно решить эту проблему на юридическом уровне?

— Только защита прав кредитора. Банки абсолютно правы и, опять-таки, сошлюсь на этот опрос. Самой главной причиной, самым главным риском, по которым банки не будут кредитовать, хотя они заявляют обратное, это является операционным рисом. Операционный риск — это не столько ошибки персонала, сколько внешние факторы, то есть суд принимает решение — вот этот ваш заемщик вам не должен и все, и до свидания. Вот до тех пор, пока суды будут принимать такие решения, а они принимаются, годами длятся судебные тяжбы между банком и крупным заемщиком и конца и края этому не видно. Судебная система у нас, к сожалению, не заточена на защиту того, кто дал деньги. До тех пор, пока этого не будет, пока не будет защищен тот человек или организация, которая дает деньги, кредитование вряд ли рванет вверх.

Этого достаточно, чтобы кредитная система полноценно заработала у нас?

— Думаю, что да. Защищенность кредитора сегодня у нас самое главное, потому что денег в системе достаточно много и обратите внимание — ставки по депозитам падают, а ставки по кредитам нет, во всяком случае скорость падения ставок по кредитам практически нулевая, а ставки по депозитам падают и падают. То есть денег все больше и больше и их куда-то нужно будет деть. Поэтому, в первую очередь, будет население кредитоваться. Рисковый сегмент, в принципе, рисковый сегмент, выдающий очень хорошую маржу.

Как бы вы прокомментировали ситуацию с недоотставкой Валерии Гонтаревой и что у нас может быть с курсом в ближайшее время?

— Ходит информация о том, что ее заменит Владимир Лавренчук. Лавренчук в отличии от Гонтаревой — классический банкир, а не инвестиционный. С точки зрения банковой системы лучше, чтобы над банковской системой стоял позиционный банкир, но с точки зрения, например, регулирования инфляции, регулирования ставок, инвестиционный банкир лучше. Гонтарева говорила, что создала систему, то есть кто бы ни пришел, система будет работать. Если так оно и есть, мы получим в НБУ синергию с одной стороны: останутся те люди, которые могут заниматься макроэкономикой, а регулирование банков будет не то, что улучшено, а сглажено господином Лавренчуком. Если на место Гонтаревой придет Лавренчук, то курс не изменится. Курс на сегодняшний день — это рынок. Он регулируется исключительно рыночными механизмами, сглаживаются большие колебания интервенциями НБУ, либо покупка, либо продажа. В данной ситуации до августа-конца июля мы будем наблюдать падение доллара и осенью естественно доллар будет расти по тем же причинам, что и последние много лет.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Егор Штокалов заявил, что банки-банкроты обращаются в суд, чтобы доказать неправомерность принятия решений Нацбанком и заставить систему считаться с инвестиционным климатом в Украине.