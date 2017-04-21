Киев больше интересует военная помощь США, чем кредиты - Данилюк

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина больше заинтересована в помощи США с военными поставками, чем в получении кредитных гарантий.

"На данный момент Украина больше заинтересована в получении помощи Вашингтона с военными поставками и сохранении экономических санкций в отношении России, чем в получении кредитных гарантий", — заявил он в интервью газете The Wall Street Journal.

Данилюк выразил уверенность, что "у нас будут очень тесные отношения с администрацией Трампа".

В марте глава МИД Украины Павел Климкин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран.

Президент Петр Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США.