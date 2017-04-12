США сегодня зарабатывает очки на Украине - депутат

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Если Украина не будет выполнять условий западных партнеров, они резко изменят свое отношение, считает внефракционный народный депутат Сергей Лабазюк.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

"На самом деле не простые американцы должны думать о наших проблемах, а власть Соединенных Штатов, которая сегодня зарабатывает на Украине. Здесь речь идет не о деньгах, то о прагматичных политических дивидендах, посредством геополитического и географического размещения Украины. Вместе с тем, что бы сегодня не заявляли американские политики, это посыл нам, что они будут более жесткими по отношению к Украине, чем раньше. Если Украина не будет выполнять условий западных партнеров, то они начнут менять свое отношение, а сладкого пряника будет все меньше и меньше", — считает депутат.