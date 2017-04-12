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    Политика

    США сегодня зарабатывает очки на Украине - депутат

    (обновлено: )25220
    Народный депутат Сергей Лабазюк прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о целесообразности помощи Соединенных Штатов Украине.
    Сергей Лабазюк
    censor.net.ua

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Если Украина не будет выполнять условий западных партнеров, они резко изменят свое отношение, считает внефракционный народный депутат Сергей Лабазюк.

    Госсекретарь США Р. Тиллерсон прибыл с рабочим визитом в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Шаг первый. Визит госсекретаря США Тиллерсона в РФ

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" (G7) в итальянской Лукке попросил своих европейских коллег объяснить, почему американцев должен волновать конфликт в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, передает агентство Рейтер.

    "На самом деле не простые американцы должны думать о наших проблемах, а власть Соединенных Штатов, которая сегодня зарабатывает на Украине. Здесь речь идет не о деньгах, то о прагматичных политических дивидендах, посредством геополитического и географического размещения Украины. Вместе с тем, что бы сегодня не заявляли американские политики, это посыл нам, что они будут более жесткими по отношению к Украине, чем раньше. Если Украина не будет выполнять условий западных партнеров, то они начнут менять свое отношение, а сладкого пряника будет все меньше и меньше", — считает депутат.

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