Погребинский о позитиве между РФ и США и интересе Украины

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Одним из главных событий недели стали встречи на высшем уровне в Москве: главы Государственного департамента США Рекса Тиллерсона сначала с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а следом – с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщается, главной темой обсуждения была Сирия. Но стороны также упомянули, что разговаривали и об Украине.

Самое главное — не будет военных столкновений

Своими впечатлениями об итогах переговоров в Москве на пресс-конференции в РИА Новости Украина поделился политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, США в целом смягчили риторику в отношении России. А Тиллерсон четко зафиксировал американскую позицию: "да, нужен минский процесс", правда, при этом глава Госдепа не упомянул об ответственности Украины за выполнение минских соглашений, отметил политолог.

"В целом, (встреча) говорит о ясном желании – вот, уже произошло, дальше давайте не напрягать. Это колоссально позитивно", – сказал Погребинский.

Есть надежда, сообщил эксперт, что США и РФ могут согласовать между собой принципиальные вопросы.

"На том фоне, что пока нет стратегии… УТрампа нет стратегии, я думаю, вообще ни в чем нет стратегии. … На этом фоне Россия действует в Сирии, например, как хочет. У нее есть силовой ресурс, она его использует. … Теперь Трамп тоже говорит, что мы будем действовать, как захотим,но "чтобы между нами (РФ и США — Ред.) ничего не было ничего такого нехорошего, мы будем договариваться", – обрисовал свое видение Погребинский.

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При этом он сообщил, что в разговоры о мирном урегулировании в Сирии не верит: "здесь будет силовое решение – хорошо, если с участием всех сторон"

"Дело идет к чисто силовому варианту разрешения конфликта. Большие игроки навяжут остальным такойвариант, от которого они не смогут отказаться", – спрогнозировал политолог.

Подводя итог, он сказал: "не ожидаем военных столкновений между основными игроками, что уже хорошо".

Украина не заинтересована в конфликте США и РФ

Погребинский также прокомментировал происходящее вокруг минского мирного процесса по Донбассу.

"Пройдена точка невозврата, когда (пресс-секретарь Владимира Путина – Ред.) Песков уже сказал, что похоже, с ним ("Минском") ничего не получается. … Песков сказал, естественно, с разрешения Владимира Владимировича, что этот процесс зашел в тупик. Что это означает? Что будет поиск какого-то дальнейшего варианта решений", – заявил политолог.

При этом он отметил, что есть очень распространенная точка зрения в украинском политикуме, что чем хуже будут отношения между Соединенными Штатами и Россией, тем нам, Украине, лучше.

"Хотя для любого здравомыслящего человека понятно, что Россия, которая, как рассказывают нашу умники, ведет войну с Россией, они все прекрасно понимают, что никакую войну с Россией Украина не ведет. Что Россия ведет себя достаточно сдержанно (в отношении Донбасса). А если отношения с американцами будут идти по линии все большего напряжения, игнорируя интересы партнера, это кончится тем, что нам, Украине, мало не покажется. Потому что Россия применит свой ресурс, который в десятки раз превышает возможности сопротивляться украинских вооруженных сил и всего-всего-всего. Не дай Бог", — сказал эксперт.

По его мнению, Украина должны быть заинтересована "как страна, которая хочет сохранится как большая страна, чтобы американцы с россиянами договаривались, чтобы Россия вела себя сдержанно".

"А это возможно только в том случае, если США не говорят: "Да мы вас в гробу видали. Мы будем наводить порядок в Сирии, а дойдет дело, будем еще и в других местах наводить порядок". Такая позиция будет стопроцентно снимать ограничения с действий РФ", — сообщил Погребинский.

Украина критически не заинтересована в нарастании напряжения между РФ и США, подытожил политолог.