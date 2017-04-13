Переговоры РФ-США. Об Украине говорят без ее участия - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина



Глава Государственного департамента Рекс Тиллерсон совершил свой первый визит в РФ в ранге госсекретаря США. Основное внимание мировой общественности было приковано к его встречам с президентом РФ Владимиром Путиным и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Главной темой переговоров, по мнению большинства экспертов, стали Сирия (особенно после "химического" инцидента под Идлибом и последовавшего за этим ракетного удара США по авиабазе Шайрат) и Украина.

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По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, любые выводы сейчас будут преждевременными.

"Пока что явно не сбываются прогнозы тех, кто рассчитывал на какую-то моментальную дружбу новой Администрации США с РФ. Равно как и чаяния тех, кто ждал ожесточения противостояния между Штатами и Россией. Пока ситуация находится в стадии переговоров. В то же время заявления об интенсификации диалога по Украине должны нас настораживать. Очевидно, что диалог по Украине проходит и будет проходить без ее участия. В конечном итоге в следствие тех или иных договоренностей Украину могут поставить перед фактом. На сегодня не существует нормального дипломатического диалога между Украиной и новой властью в США. Переговоры по телефону — это не есть нормальный диалог. Ясности пока нет, но очевидно, что может быть восстановлен переговорный формат, который был раньше, но без Украины и учета ее интересов", — считает эксперт.

Бортник не исключил того, что после переговоров в Москве могут появится некоторые подвижки в Минском процессе.

"Но, вероятнее всего, многое будет зависеть от визита в Россию Ангелы Меркель в начале мая. По украинскому кризису США будет напрямую решать вопрос с РФ. Обратите внимание на то, что из публичных заявлений напрочь исчезла тема Крыма. Создается впечатление, что США и Россия перевернули эту тему и не рассматривают эту проблему как таковую. На повестке дня сейчас исключительно Донбасс", — подчеркнул политолог.

Кроме того, Бортник прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, сказавшего накануне, что переговоры в Москве прошли даже лучше, чем он ожидал.

"Администрация Соединенных Штатов наверняка ожидала более прямолинейной и резкой реакции России после бомбардировки сирийских баз. Но как не парадоксально, эта бомбардировка сделала переговоры еще более эффективными — стороны были более откровенными и конкретными. Трамп как раз является сторонником реальной политики, по этому прямой и продуктивный диалог пришелся ему по душе", — резюмировал Бортник.