Погребинский о последствиях переговоров США-РФ для Украины и слабости Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Отношения РФ и США вновь накалились после событий в Сирии – химической атаки в Идлибе и последовшего ракетного удара по правительственной военной базе. Напомним, 12 апреля в Москве должна состояться встреча главы Госдепа США Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которой будут обсуждаться сирийский и украинский вопросы.

А в украинской политике продолжаются громкие отставки: в частности, заявила об уходе со своего поста глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Текущие ключевые политические события РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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На ваш взгляд, жесткие заявления РФ и США – это повышение ставок перед переговорами?

– Мне кажется, что формальные высказывания, то, что пишут пропагандистские американские и российские газеты, это действительно выглядит как повышенные ставки. Но у меня складывается впечатление, что все-таки пока еще нет ясности в том, как будет строить свою линию внешнеполитическую Трамп. И Россия по-прежнему – в ожидании ясности и не готова к какой-то провокации жесткого ответа.

Поэтому, мне кажется, что эта встреча будет иметь характер подготовки к будущей встрече (Путина и Трампа), и прощупывания возможности и сфер, в которых можно хоть как-то найти хоть какие-то точки соприкосновения.

Уже после атаки Тиллерсон высказался в том смысле, что остается приоритетом победа над ИГИЛ, и только потом политическое урегулирование в Сирии. То есть американское руководство как-то само съехало с очень жесткого тона до умеренного. И мне кажется, что это оставляет шанс поиска какого-то компромиссного решения.

А какое место отведут Украине в предстоящих переговорах? Чего ждать?

– Я не ожидаю никакого существенного продвижения. По крайней мере, пока украинская тема напрямую из уст Трампа не звучала, а у других представителей администрации звучит, словно повторяя позицию прошлой администрации и ничего принципиально нового с той стороны не прозвучало.

И, думаю, ничего странного в этом нет, поскольку, все-таки, Украина – это второстепенный сюжет, и он будет прояснен только тогда, когда станет понятно, какая же линия вообще во внешней политике, какой линии будут придерживаться Трамп и его команда. Пока ни одного ответа на этот вопрос нет. Кроме этого пиаровского хода, что «я такой крутой чувак, что могу вжарить». Я рассматриваю его, прежде всего, как пиаровский ход.

Я бы к этому всему добавил… У нас в Украине любят радоваться любым жестким разногласиям между Трампом и Путиным, ожидая, что от этого будет Украине лучше. Я считаю, что это глубокое и очень опасное заблуждение.

Разговоры украинских лидеров, экспертов о том, что Украина ведет войну с Россией – это же разговоры понарошку. Они же все понимают, что никакой войны с Россией нет реально. Поэтому возникает это недоразумение: что если как-то там разругаются и не смогут за наш счет договориться, то "это классно".

На самом деле, почему это плохо? Потому что Россия, я считаю, ведет себя достаточно сдержанно – в кризисе на Юго-Востоке. Во всяком случае, никакой массированной помощи ДНР/ЛНР здесь нет, кроме известной. А военной помощи реальной нет.

Хотя далеко не секрет, что большие державы помогают каким-то сепаратистским группам против действующего правительства, используют все инструменты, которые у них в наличии есть. И поставку вооружений, и даже прямое участие в поддержке этих сепаратистских групп. Так было с Югославией, так происходит сейчас в Сирии и так далее.

Я думаю, что если Москве станет ясно, что договориться с Трампом – невозможно, то это для Украины очень плохо. Потому что снимется ограничение на поведение России на театре позиционной войны на Юго-Востоке. Это может привести к очень тяжелым последствиям для Украины вообще, для украинской армии, и вообще говоря для перспектив сохранения территориальной целостности Украины.

Так что радостные крики – ох, как классно врезали! – это крики людей, которые не понимают сути дела.

Валерия Гонтарева ушла в отставку. Как вы считаете, это вынужденная мера для Порошенко, он "сдает" одну из приближенных к нему фигур…

– Это вынужденная мера. Это второй прецедент после Шокина, когда Порошенко сдает самую доверенную особу. Причем, в вопросе, который критически важен для бизнеса Порошенко. У него есть интерес в этой сфере и ясно, что ему иметь своего человека – критически важно.

Видимо, все-таки была найдена возможность заменить ее на достаточно лояльного Порошенко человека. Но все равно это, конечно, поражение Порошенко и дальнейшее его ослабление.

Что касается политики, мне кажется, что это продолжение уступок радикалам. У меня нет никаких иллюзий, симпатий или каких-то пристрастий, что жалко такую фигуру… Нет, не жалко. Думаю, что из тех, что названы (кандидаты на пост главы НБУ), Шлапак – это более компетентная фигура в этой сфере, чем она.

Но то, что ее отставку требуют радикалы, и Порошенко опять уступает им, говорит о том, что идут движение в сторону хаотизации украинского политического поля с неизвестными последствиями для страны.