США - РФ: соглашения по Украине… не будет

Василий Стоякин, обозреватель

От визита нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву ожидали многого, но в результате вышел пшик – стороны продемонстрировали друг другу желание договариваться, но, ни о чем не договорились (на это намекает критическое расхождение в пресс-релизах). Оговорка американского дипломата на саммите глав G7 о том, что американцам Украина вроде бы не так уж нужна, предсказуемо оказалась фигурой речи.

Если кто-то ожидал, что будет достигнуто какое-то соглашение об "обмене" Украины на Сирию, то он не угадал.

Почему соглашение не состоялось?

В основном потому, что состояться оно и не могло.

Для США Украина – не "чемодан без ручки", а очень легкая ручная кладь.

Средств каких-то на поддержание она не просит. В смысле просит, конечно, но для США расходы на поддержку Украины совершенно не ощутимы. Основные расходы несут международные структуры, Россия и ЕС.

Сейчас пользы от, нее, вроде бы нет, но есть привязки в прошлом – пока Украина существует в виде единого и относительно стабильного государства, можно продолжать давить на Россию в связи с агрессией.

Опять же, может пригодиться в будущем.

С другой стороны, Россия от прямого влияния на Украину отказалась. Не верят в Москве и в способность США изменить ситуацию в своей колонии таким образом, чтобы та пошла на сотрудничество с Россией. Впрочем, я в принципе не очень себе представляю украинское правительство, которое бы согласилось признать нынешний статус Крыма. Собственно, и возвращение Донбасса на российских условиях представляет явные сложности.

Кстати, ответ французского министра на оговорку Тиллерсона примерно соответствует позиции российской стороны по отношению к Сирии – это наш союзник и мы будем его защищать.

Минск продолжает буксовать

Естественно, поднимался вопрос и о Минске. Не знаю, была ли прямая связь между заседанием контактной группы в Минске и переговорами в Москве, но результаты были аналогичными.

В Минске удалось договориться о пасхальном прекращении огня (в полной мере они, традиционно, не выполняется), из-за позиции украинской стороны не удалось договориться о разводе сил у Станицы Луганской. Политическая группа вообще не заседала, потому, что украинская сторона отказывается отводить войска, а без отвода войск украинская сторона не желает выполнять политическую часть соглашений (в контактной группе остро не хватает психиатра).

Экономическая подгруппа согласилась с тем, что неплохо было бы вернуться к состоянию до начала блокады, но, как я понимаю, никто не представляет, как это сделать – все зависит от того, достиг ли Порошенко целей, которые он перед собой ставил, начиная блокаду, и не обнулит ли прекращение блокады прогресс, которого он достиг.

Тем временем в Москве Тиллерсон традиционно требовал от Москвы выполнения Минских соглашений…

Последовательность администрации США и российского руководства в этом вопросе поистине достойны уважения.

Читайте также: Тепло, холодно. Западные СМИ оценили визит Тиллерсона в РФ

С одной стороны, США традиционно требуют от России выполнения Минска, хотя Россия стороной соглашений вообще не является, а у США в Минском процессе никакого статуса нет. На невыполнение условий Минских соглашений украинской стороной США внимания не обращают. Правда, в начале апреля посол США в Украине в довольно резких выражениях потребовала из соглашений не выходить… Но выполнять их она не потребовала.

С другой стороны, российские дипломаты старательно делают вид, что так и надо, и вежливо констатируют, что по итогам переговоров была выражена взаимная заинтересованность в выполнении Минска. Не помню ни одного случая, когда Россия потребовала бы от США, или, хотя бы, от Германии и Франции, выполнять Минские соглашения. Хотя, в духе нового стиля российской дипломатии, продемонстрированного в ООН, это было бы более чем уместно.