Кредитование бизнеса: чтоб его возродить, Украине нужна диктатура – Охрименко

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Украинские банки впервые за последние два года ожидают ускорения кредитования населения в течение следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте НБУ результаты опроса.

Таких банков-оптимистов, ожидающих ускорения кредитования населения — 88%. Кроме этого, согласно опросу НБУ, спрос на кредиты в первом квартале этого года увеличивается как среди компаний, так и среди домохозяйств. Собственно, главными факторами, которые этому способствуют, стали для компаний снижение процентных ставок и потребности предприятий в оборотном капитале. А для домохозяйств — снижение ставок, повышение расходов на товары длительного пользования и потребительская уверенность. Так что, исходя из опроса, банки вроде уже готовы кредитовать и население, и мелкий бизнес.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"В нынешних условиях давать кредиты – это сразу похоронить бизнес. Реальность далека от того, что рассказывают в НБУ. У нас сейчас бардак, и пока он не закончится, кредитования не будет. Решить этот бардак может только великий гетьман. Великий гетьман, который установит диктатуру, который, грубо говоря, обезоружит и запрессует всех добробатов. У нас это было в 90-е годы, потом во времена Леонида Кучмы все "малиновые пиджаки" исчезли и тогда бизнес начал работать. Если у нас будет четкая власть, тогда можно и кредиты выдавать", — заявил эксперт.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что одобряет, что украинцы едут на заработки за границу, так как полученные деньги они привозят в Украину.