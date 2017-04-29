Кредитование бизнеса: чтоб его возродить, Украине нужна диктатура – Охрименко

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Украинские банки впервые за последние два года ожидают ускорения кредитования населения в течение следующих 12 месяцев. Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте НБУ результаты опроса.
По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"В нынешних условиях давать кредиты – это сразу похоронить бизнес. Реальность далека от того, что рассказывают в НБУ. У нас сейчас бардак, и пока он не закончится, кредитования не будет. Решить этот бардак может только великий гетьман. Великий гетьман, который установит диктатуру, который, грубо говоря, обезоружит и запрессует всех добробатов. У нас это было в 90-е годы, потом во времена Леонида Кучмы все "малиновые пиджаки" исчезли и тогда бизнес начал работать. Если у нас будет четкая власть, тогда можно и кредиты выдавать", — заявил эксперт.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что одобряет, что украинцы едут на заработки за границу, так как полученные деньги они привозят в Украину.