"Укргазбанк" начал выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей

Geoff Robins / AFP

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. "Укргазбанк" совместно с компаниями Oxygen Group и ULF Finance начали выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей, сообщает пресс-служба госбанка.

Кредитной программой банка предусмотрена минимальная процентная ставка в размере 0,001% годовых сроком до 4 лет при собственном взносе от 40% стоимости авто.

По подсчетам банка, если собственный вклад в электромобиль будет составлять половину его стоимости, то ежемесячные платежи для погашения кредита равны затратам на топливо для обычного автомобиля.

По словам пресс-службы банка, во время первого года использования электрокара компания Oxygen Group предоставляет бесплатный доступ к своей сети зарядных станций.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил надежду, что через четыре года 15% продаваемых в Украине автомобилей будут приходится на электромобили.