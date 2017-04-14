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    "Укргазбанк" начал выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей

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    По информации пресс-службы "Укргазбанка", кредитной программой банка предусмотрена минимальная процентная ставка в размере 0,001% годовых сроком до 4 лет при собственном взносе от 40% стоимости авто.
    Электромобиль Chevrolet Bolt
    Geoff Robins / AFP

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. "Укргазбанк" совместно с компаниями Oxygen Group и ULF Finance начали выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей, сообщает пресс-служба госбанка.

    Виталий Новак
    autocentre.ua
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    Кредитной программой банка предусмотрена минимальная процентная ставка в размере 0,001% годовых сроком до 4 лет при собственном взносе от 40% стоимости авто.

    По подсчетам банка, если собственный вклад в электромобиль будет составлять половину его стоимости, то ежемесячные платежи для погашения кредита равны затратам на топливо для обычного автомобиля.

    По словам пресс-службы банка, во время первого года использования электрокара компания Oxygen Group предоставляет бесплатный доступ к своей сети зарядных станций.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил надежду, что через четыре года 15% продаваемых в Украине автомобилей будут приходится на электромобили.

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