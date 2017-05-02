Греция достигла окончательной договоренности по пакету реформ с кредиторами

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Греция и ее иностранные кредиторы во вторник достигли окончательного соглашения по пакету реформам, передает агентство Рейтер со ссылкой на греческого министра финансов Эвклида Цакалотоса.

"Переговоры по техническому соглашению завершены по всем вопросам. Открыт путь для переговоров по частичному списанию задолженности", — приводит агентство слова Цакалотоса.

Договоренность касается, в частности, трудовой реформы, энергетики, сокращения пенсий и повышения налогов.

Представители кредиторов регулярно проводят оценки выполнения Грецией своих требований. Без этого невозможно перечисление стране кредитов, а без них есть риск дефолта Греции по обязательствам перед прочими кредиторами. Греция — член еврозоны, ее дефолт может иметь непредсказуемые последствия для валютного блока.

Уже несколько месяцев не может завершиться вторая оценка кредиторами ситуации в Греции в рамках уже третьей программы финпомощи. Основными проблемами оставались социальное страхование, трудовая реформа и энергетика.

Без очередных траншей кредитов Греция не может обслуживать гигантский госдолг в 326 миллиардов евро, или 180% ВВП.

Представители кредиторов — это представители Еврокомиссии (ЕК), Европейского центробанка (ЕЦБ), Международного валютного фонда (МВФ), а также Европейского механизма стабильности (ESM, предоставляет средства стране).