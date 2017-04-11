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    Аналитика и комментарии

    Население, кредиты, ВВП. Кто-то когда-то доиграется в статистику – Павлив

    (обновлено: )148
    Реальное население Украины сейчас вряд ли составляет больше 30 миллионов человек: остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране, находясь в трудовой миграции, отмечает политолог Михаил Павлив.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Госстат приводит данные о том, что на 1 января 2017 года население Украины составило, грубо, 42,4 миллиона человек. Однако, здесь не учтены проживающие в ОРДЛО. Если опираться на данные о внесенных в списки на голосованиях 2014 года, нужно отнять еще минимум 3,6 миллиона человек, пишет на своей странице в Facebook политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

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    “Иными словами, если верить Госстату, нас нынче 38,8 миллионов. Цифру 37-38 миллионов часто можно услышать и в экспертных кругах (с учетом официальных трудовых мигрантов).

    Так ли это?

    Есть несколько критериев, по которым можно определять реальное население.

    Потребление газа населением, воды и хлеба.

    С газом история сложная и запутанная.

    Уверенно можно утверждать только то, что без учета Крыма потребление газа населением в 2014-16 годах сократилось, грубо говоря, на треть.

    Что из этой цифры развившаяся экономность на фоне заоблачной цены, а что убыль населения, сказать трудно, но объемы снижения потребления впечатляют.

    Не менее сложный вопрос – вода.

    Зато куда легче считать, опираясь на данные по объемам производимого и потребляемого хлеба.

    Во второй половине 90-х в Украине среднее потребление хлеба на человека было 70 кг в год.

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    С ростом благосостояния доля хлеба на столе граждан снижается и в начале 2000-х украинцы потребляли уже около 50 кг хлеба в год.

    К слову сказать, приблизительно такие же данные по потреблению – и в Белоруссии, и в России, и в Казахстане. 

    Последние годы потребление хлеба у соседей еще снизилось. Этот процесс хорошо увязывается с ростом ВВП их стран и социального обеспечения.

    В Украине же все социальные стандарты, покупательская способность и реальные доходы населения за последние три года катастрофически обвалились. 

    Но, вот чудо – потребление хлеба, если исходить из данных Госстата о численности населения (помним – 38,8) и данных профильных ассоциаций по производству и реализации хлеба также сократилось почти в двое.

    Если следовать логике – богаче страна, богаче стол у людей. меньше едят хлеба, то мы должны жить как в Швейцарии.

    Да вот беда, картинка за окном и в холодильнике совсем другая.

    Профильные ассоциации вряд ли заинтересованы завышать или занижать данные, а вот Госстат с удовольствием занимается мухлежем с цифрами.

    Судите сами – завышенные данные о численности населения позволяют маневрировать в бюджете огромными цифрами и успешно их пилить на нужды товарищей в кабриолетах. 

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Каковы же могу быть реальные цифры "маневров"?

    Если предположить, что потребление хлеба в Украине находится на уровне потребления у наших соседей, а именно – 44-46 кг в год на человека, выходит следующее:

    В 2016 году страна произвела 1123 тысячи тонн хлебобулочных изделий всех видов.

    При норме потребления 44 кг в год это около 25,5 миллионов человек.

    Но эксперты рынка утверждают, что часть производства находится "в тени" и реальные объемы производства минимум на 20-25% выше.

    Даже если предположить, что реальное производство на треть выше, выходит, что в Украине производится не больше 1500 тысяч тонн хлеба всех видов.

    Кроме того, совершенно очевидно, что с учетом обвального обнищания населения реальная доля его в рационе украинцев возросла и никак не меньше показателей начала 2000-х – 50 кг в год.

    А это значит, что реальное население страны на данный момент вряд ли составляет больше 30 миллионов человек: остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране, находясь в трудовой миграции. 

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    А значит, размеры манипуляции статистикой действующей власти может достигать почти 9 миллионов "мертвых душ".

    Сколько эти "души" могут положить в карман наших бизнесменов на бюджете с Банковой и Грушевского, гораздо лучше меня сможет описать например, Максим Гольдарб.

    Но, по всему выходит, что цифры астрономические”, написал Павлив.

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