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    Рада разрешила взять кредит в 200 млн евро на покупку транспорта

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    Соглашение со второй попытки поддержали 230 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. ЕИБ планирует финансировать проект в течение пяти лет.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада в ходе заседания в среду ратифицировала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделение 200 миллионов евро на развитие городского пассажирского транспорта.

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    Такое решение со второй попытки поддержали 230 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Соглашение "Проект городской транспорт Украины" был подписан сторонами 11 ноября 2016 года в Киеве.

    Документом предусматривается, что финансирование планируется осуществить за счет привлечения кредитных средств ЕИБ под государственные гарантии сроком до 22 лет с льготным периодом до пяти лет. ЕИБ планирует финансировать проект пятнадцатью траншами в течение пяти лет.

    При этом возвращение займа планируется осуществить исключительно за счет средств местных бюджетов, поскольку коммунальные предприятия транспорта управляются органами местного самоуправления.

    В рамках этого проекта будет обновлен парк трамваев, троллейбусов, автобусов, вагонов метрополитенов, также буду построены и реконструированы трамвайные и троллейбусные линии. Реализация проекта намечена в Киеве, Ивано-Франковске, Одессе, Харькове и других городах.

    Ранее президент Петр Порошенко подписал закон о введении единого электронного билета в транспорте.

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