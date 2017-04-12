Рада разрешила взять кредит в 200 млн евро на покупку транспорта

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада в ходе заседания в среду ратифицировала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделение 200 миллионов евро на развитие городского пассажирского транспорта.

Такое решение со второй попытки поддержали 230 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Соглашение "Проект городской транспорт Украины" был подписан сторонами 11 ноября 2016 года в Киеве.

Документом предусматривается, что финансирование планируется осуществить за счет привлечения кредитных средств ЕИБ под государственные гарантии сроком до 22 лет с льготным периодом до пяти лет. ЕИБ планирует финансировать проект пятнадцатью траншами в течение пяти лет.

При этом возвращение займа планируется осуществить исключительно за счет средств местных бюджетов, поскольку коммунальные предприятия транспорта управляются органами местного самоуправления.

В рамках этого проекта будет обновлен парк трамваев, троллейбусов, автобусов, вагонов метрополитенов, также буду построены и реконструированы трамвайные и троллейбусные линии. Реализация проекта намечена в Киеве, Ивано-Франковске, Одессе, Харькове и других городах.

Ранее президент Петр Порошенко подписал закон о введении единого электронного билета в транспорте.