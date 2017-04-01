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    Киев

    В субботу вечером центральные улицы Киева перекроют для транспорта

    (обновлено: )29
    С 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по ул. Малой Житомирской, Софийской, проулку Рыльскому, Владимирскому проезду и ул. Владимирской.
    Дорожное движение в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 1 апреля, несколько центральных улиц Киева полностью перекроют для движения транспорта из-за открытия фестиваля "Французская весна", сообщает пресс-служба КГГА.

    Спектакль-открытие Французской весны-2016
    Канал "Украинские новости" на Youtube
    Открытие "Французской весны-2016"

    "1 апреля с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по ул. Малой Житомирской, Софийской, проулку Рыльскому, Владимирскому проезду и ул. Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской) в связи с проведением фестиваля "Французская весна в Украине" на Софийской площади. Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации № 286", — говорится в сообщении.

    В горадминистрации отметили, что общественный транспорт на время мероприятия изменит пути следования, чтобы обойти место проведения спектакля.

    Также сообщается, что в центре будут отключать наружное освещение — на Софийской площади и ул. Владимирской. Происходить это будет с 20:00 31 марта до 01:00 1 апреля и с 20:00 до 22:00 1 апреля.

    Проезд по Крещатику будет разрешен.

    Напомним, в работу троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к с 14 января были внесены постоянные изменения.

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