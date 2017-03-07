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    Киев

    На Крещатике в среду будет запрещено движение транспорта

    (обновлено: )23
    В среду с 10:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на улице Крещатик во время подготовки и проведения соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли".
    Автомобили
    REUTERS Maxim Shemetov

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в среду, 8 марта, из-за проведения "Большого женского ралли" будет перекрыта для движения транспорта центральная улица Крещатик, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. 

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    "8 марта с 10:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на улице Крещатик во время подготовки и проведения соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли", — говорится в сообщении. 

    Мероприятие будет проходить на улице Крещатик — от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого.

    Напомним, ранее во вторник столичный градоначальник Виталий Кличко поздравлял женщин с праздником весны и дарил на улицах столицы цветы и сладости.

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