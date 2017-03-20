Пенсионерам Тернополя - не место в общественном транспорте города

РИА Новости Украина

На днях жители Тернополя стали свидетелями довольно показательной ситуации, которая произошла в одной из маршруток и которая может свидетельствовать только об одном – жители "Файного миста", особенно пожилые люди, настолько бедны, что им не по карману даже общественный транспорт, пишет издание Репортер.

Произошло это на проспекте Воссоединения. В набитую маршрутку зашло несколько пожилых людей, из которых половина не оплатили проезд. Водитель проехал одну остановку и возле супермаркета "Барвинок" остановился и с закрытыми дверьми отказался ехать дальше.

Напряженная ситуация длилась около пяти минут. Пассажиры нервничали, ведь кто-то спешил на работу, кто-то в поликлинику, а у кого-то был больной ребенок и его нужно было как можно скорее доставить в больницу.

В конце концов одна из пожилых женщин заплатила за себя, а две другие так этого и не сделали, говоря, что только за остановке льготники вышли и теперь они имеют право ехать бесплатно. Водитель и пассажиры спорили, но неожиданно молодая женщина вытащила деньги и сначала хотела заплатить за трех пассажиров, а когда ей сказали, что одна уже оплатила проезд, то заплатила за двух льготников.

Эта история довольно показательна. На этом участке дороги троллейбусы ездят довольно редко (стабильно только утром и вечером), поэтому дождаться проблематично. И пожилые люди, хотят того или нет, садятся в маршрутки. А поскольку они едут из центра обычно переполненными и с полным экипажем льготников, потому и случаются подобные ситуации.

Водитель, который требовал у пенсионеров и инвалидов плату за проезд, делал так, как ему велит хозяин транспортного средства. Но есть другая сторона медали. Пенсионеры Тернополя настолько обеднели, что, отдав последние деньги за коммуналку, им нечем заплатить за проезд в общественном транспорте.

И хотя размер пенсий практически одинаков по всей стране, но в ситуацию должен бы был вмешаться муниципалитет. В свое время в маршрутках "Файного миста" имели право бесплатно ехать пять льготников, впоследствии в угоду перевозчикам их количество уменьшили до трех, параллельно увеличив стоимость проезда.

Так не стоит ли с увеличением стоимости проезда до 4 гривен вернуть количество льготников до прежней цифры. И тогда, возможно, историй, о которой говорилось выше, было бы гораздо меньше…