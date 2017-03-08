Существует ли рецепт от транспортных пробок для Киева

Анна Лаба, РИА Новости Украина

До конца 2017 года в Киеве планируется отремонтируют 300 км дорог, речь идет о полной замене дорожного полотна с гарантией на пять лет. Такое обещание недавно дал мэр Киева Виталий Кличко. Согласно бюджету Киева, в этом году на автомобильные дороги городские власти могут потратить порядка 2 млрд грн.

Три года подряд столичная власть информирует киевлян о ситуации с ремонтом дорог. Постоянно называется одна и та же цифра — 90%: именно столько автодорог необходимо латать или перекрывать полностью. При этом, несмотря на все обещания и отчеты, в столице до сих пор практически нет дорог.

"В Киеве действительно ремонтные работы выполняли иностранные подрядчики и "Киевавтодор", но принципиальное отличие в том, что "Киевавтодор" в основном занимался ямочным ремонтом и среднетекущим ремонтом, тогда как иностранные компании или компании с участием иностранного капитала, как то компания "Онур-Украина", которая является украинским резидентом, выполняли капитальный ремонт и реконструкцию. Это совсем отличающиеся объемы ремонта и отличающиеся стоимости работ. Собственно, капитальный ремонт и реконструкция гораздо более долговечны, даже в соответствии с действующими стандартами, чем среднетекущий и ямочный ремонт", — сказал замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Что касается приоритетов по капитальному ремонту и реконструкции дорог в Киеве, то, по мнению эксперта, в первую очередь необходимо сфокусироваться на дорогах с наибольшей интенсивностью движения — это вылетные магистрали из центральной части города, а также путепроводы, которые находятся в ненадлежащем состоянии.

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"Отдельное внимание городу необходимо было бы уделить строительству новых путепроводов над железной дорогой. К сожалению, город был спроектирован таким образом, что даже левый берег, который строился по сути с чистого листа, разделен железной дорогой, наземной линией метрополитена и вылетными магистралями на девять отдельных частей, между которыми очень неудобное сообщение. Из-за этого в отдельных точках проходит концентрация потока и регулярно возникают заторы. Если город в ближайшие три года построит порядка 4-5 путепроводов над железной дорогой на левом и правом берегу, то это позволит существенно улучшить сообщение и ликвидировать порядка 25% заторов", — считает Кава.

Как подчеркнул эксперт, речь идет о строительстве путепровода от проспекта Григоренко в направлении улицы Березняковской, путепровод между бульваром Перова и Левобережным спальным массивом, путепровод с бульвара Верховного Совета к улице Марины Расковой, а также соединение между улицой Суздальской на правом берегу и Воздухофлотским проспектом.

"Я считаю, что эти проекты должны стать первоприоритетными, поскольку снижение заторов на 25% и существенное увеличение пропускной способности улично-дорожной сети того стоит", — сказал Кава.