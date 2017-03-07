Ежегодное весеннее обострение: асфальт сходит с дорог со снегом - пресс-конференция

Во вторник, 7 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Ежегодное весеннее обострение: асфальт сходит с дорог со снегом".

Три года подряд столичная власть информирует киевлян о ситуации с ремонтом дорог. Постоянно называется одна и та же цифра – 90%: именно столько автодорог необходимо латать или перекрывать полностью. При этом, несмотря на все обещания и отчеты, в столице до сих пор практически нет дорог.

До конца 2017 года в Киеве планируется отремонтируют 300 км дорог, речь идет о полной замене дорожного полотна с гарантией на пять лет. Такое обещание недавно дал мэр Киева Виталий Кличко. Согласно бюджету Киева, в этом году на автомобильные дороги городские власти могут потратить порядка 2 млрд грн.

Эксперты отмечают, что в первую очередь нужно приводить в надлежащее состояние основные магистрали, где имеется по 4-6 полос в каждую сторону и высокая интенсивность движения, т.к. именно на этих магистралях люди теряют наибольшее количество времени. Без ямочного ремонта, к сожалению, обойтись не удастся, поскольку 90% дорог уже эксплуатируется с просроченным ремонтом, то в этой ситуации ямочный ремонт — просто вынужденная мера.

Заправляя машину, каждый водитель платит с каждого литра топлива так называемый дорожный акциз. Ежегодно государство получает от водителей десятки миллионов гривен. Даже если руководствоваться самыми нескромными подсчетами стоимости ремонта от отечественных дорожников, то за годы независимости можно было заасфальтировать всю страну. Также, указывают эксперты, плохое состояние дорог приводит к увеличению расхода топлива в 1,5 раза (а это дополнительная нагрузка на экологию), увеличивает затраты на ремонт и обслуживание в 2-3 раза, сокращает срок службы покрышек в 1,5-2 раза, а самого автомобиля — на треть.

Сколько стоит капитальный ремонт одного километра дороги в Киеве? Почему дороги, которые ремонтировали иностранные подрядчики, надолго остаются в хорошем состоянии? Какие автомагистрали в Киеве больше всего нуждаются в новом покрытии?

Почему не только в ЕС, а и в соседней Беларуси качественные дороги?

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Задерейко, депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы;

Владимир Шульмейстер, экс-первый заместитель Министра инфраструктуры Украины, директор программы "Инфраструктура будущего" Украинского института будущего;

Александр Кава, замминистра инфраструктуры в 2014-2015, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры;

Владимир Тарчинский, аналитик общественной организации "Публичный аудит".

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