Задерейко: транзитный транспорт – главный разрушитель автодорог Киева

"Необходимо разгрузить сам город, а транзит ставить уже на второе место, потому что в строительстве дорог важно не столько их построить, сколько сохранить всю инфраструктуру", — сказал Задерейко на пресс-конференции "Ежегодное весеннее обострение: асфальт сходит с дорог со снегом" в РИА Новости Украина.

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Напомним, Национальная полиция во вторник инициировала внеплановое обследование дорог в связи с многочисленными ямами по окончании зимы.