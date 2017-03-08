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    Киев

    Задерейко: транзитный транспорт – главный разрушитель автодорог Киева

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    Депутат Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Андрей Задерейко считает, что основной причиной плохого состояния киевских дорог является интенсивный транзитный поток автотранспорта через Киев.
    РИА Новости Украина

    "Необходимо разгрузить сам город, а транзит ставить уже на второе место, потому что в строительстве дорог важно не столько их построить, сколько сохранить всю инфраструктуру", — сказал  Задерейко на пресс-конференции "Ежегодное весеннее обострение: асфальт сходит с дорог со снегом" в РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Шульмейстер показал на примере, как финансируют ремонт автодорог в Украине

    Напомним, Национальная полиция во вторник инициировала внеплановое обследование дорог в связи с многочисленными ямами по окончании зимы.

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