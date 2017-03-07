Нацполиция внепланово проверит дороги из-за многочисленных ям

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины инициировала внеплановое обследование дорог в связи с многочисленными ямами по окончании зимы, сообщило во вторник управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

"По окончанию зимнего периода на дорогах Украины образовались значительные ямы, на некоторых участках проезжая часть практически полностью разрушена. Чтобы привести улично-дорожную сеть в пригодное для движения транспорта состояние, по инициативе Национальной полиции Украины в настоящее время начато обследование дорог", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в рамках мероприятий сотрудники полиции совместно с дорожными и коммунальными службами проверят состояние дорог на территориях обслуживания, определят участки, на которых ямы и другие разрушения угрожают безопасности дорожного движения.

По результатам обследования в местные органы исполнительной власти и владельцам улично-дорожной сети будет направлена информация о реальном состоянии ее объектов, а также предложения по первоочередной ликвидации ям на наиболее опасных участках.

Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что без ямочного ремонта обойтись не удастся, поскольку 90% дорог уже эксплуатируется с просроченным ремонтом, то в этой ситуации ямочный ремонт — просто вынужденная мера для того, чтобы обеспечить проезд по улицам.