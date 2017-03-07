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    Общество

    Нацполиция внепланово проверит дороги из-за многочисленных ям

    (обновлено: )2010
    В Нацполиции отметили, что правоохранители совместно с дорожными и коммунальными службами после проверки определят участки, на которых ямы и другие разрушения угрожают безопасности дорожного движения.
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    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины инициировала внеплановое обследование дорог в связи с многочисленными ямами по окончании зимы, сообщило во вторник управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

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    "По окончанию зимнего периода на дорогах Украины образовались значительные ямы, на некоторых участках проезжая часть практически полностью разрушена. Чтобы привести улично-дорожную сеть в пригодное для движения транспорта состояние, по инициативе Национальной полиции Украины в настоящее время начато обследование дорог", — говорится в сообщении.

    Как сообщили в ведомстве, в рамках мероприятий сотрудники полиции совместно с дорожными и коммунальными службами проверят состояние дорог на территориях обслуживания, определят участки, на которых ямы и другие разрушения угрожают безопасности дорожного движения.

    По результатам обследования в местные органы исполнительной власти и владельцам улично-дорожной сети будет направлена информация о реальном состоянии ее объектов, а также предложения по первоочередной ликвидации ям на наиболее опасных участках.

    Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что без ямочного ремонта обойтись не удастся, поскольку 90% дорог уже эксплуатируется с просроченным ремонтом, то в этой ситуации ямочный ремонт — просто вынужденная мера для того, чтобы обеспечить проезд по улицам.

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