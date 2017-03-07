Омелян назвал сумму, необходимую на ремонт дорог

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Для восстановления дорожного сектора Украины и приведения его к европейским нормам необходимо ежегодно направлять минимум 50 млрд грн в течение 5 лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В прошлом году мы отремонтировали около тысячи дорог за счет прямого бюджетного финансирования. В этом году рассчитываем на в раза большую протяженность – где-то 2-2,5 тыс. На эти цели у нас есть около 35 млрд грн. 14,2 млрд – из бюджета, и от Нацбанка будет еще 15 млрд, я надеюсь. Плюс – таможенный эксперимент продолжим", — заявил Омелян в интервью LB.ua.

"Сумма большая, потому что у нас рынок полностью разрушен. Отсутствует конкуренция, рынок монополизирован, на нем работают только до пяти компаний, которые могут давать ограниченный результат, потому что их мощность тоже значительно меньше, чем была раньше. Что мы делаем уже? С прошлого года ввели весовой контроль. Это для того, чтобы не разрушились и построенные дороги, и те, которые существуют сегодня", — сказал Омелян.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины инициировала внеплановое обследование дорог в связи с многочисленными ямами по окончании зимы.

А эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что без ямочного ремонта обойтись не удастся, поскольку 90% дорог уже эксплуатируется с просроченным ремонтом, то в этой ситуации ямочный ремонт — просто вынужденная мера для того, чтобы обеспечить проезд по улицам.