Омелян: на ремонт дорог выделят лишь до 20 млрд грн из запланированных 35

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. На содержание и ремонт дорог в Украине из заложенных в госбюджете 35 млрд грн пойдет лишь 15-20 млрд. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK.

"Я был бы очень счастлив, чтобы те 35 миллиардов были. Но из этих 35 миллиардов мы сразу должны вычесть долговую нагрузку Евро-2012 – это около 7 миллиардов. Поэтому 35 миллиардов – я бы хотел, чтобы это было правдой. Но реальная сумма, на которую мы рассчитываем для содержания дорог, – это диапазон 15-20 миллиардов гривен на этот год", – сообщил он.

По словам министра, многие статьи по финансированию дорог являются незащищенными.

"Часть, 15 миллиардов, мы должны получить от банков. И я очень надеюсь, что эти средства мы получим вовремя. И тогда дорожные работы будут в нормальное время – весна, лето, осень, а не в конце зимы", – подчеркнул министр.

По словам Омеляна, уже есть четкое видение, как эти средства должны быть распределены.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в 2016 году в Украине отремонтирован только 1% автомобильных дорог.