Шульмейстер показал на примере, как финансируют ремонт автодорог в Украине

"У нас в Украине порядка 450 тысяч километров дорог, из которых "Укравтодорог" занимается только 170 тысячами. То есть большая часть дорог находится в ведомстве местных органов власти", — заявил Владимир Шульмейстер в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина на тему "Ежегодное весеннее обострение: асфальт сходит с дорог со снегом".

Напомним, Национальная полиция во вторник инициировала внеплановое обследование дорог в связи с многочисленными ямами по окончании зимы.

Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что без ямочного ремонта обойтись не удастся, поскольку 90% дорог уже эксплуатируется с просроченным ремонтом, то в этой ситуации ямочный ремонт — просто вынужденная мера для того, чтобы обеспечить проезд по улицам.