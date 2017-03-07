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    Шульмейстер показал на примере, как финансируют ремонт автодорог в Украине

    (обновлено: )10210
    Экс-первый заместитель министра инфраструктуры, директор программы "Инфраструктура будущего" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер заявил, что большей частью дорог в Украине занимаются органы местной власти.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "У нас в Украине порядка 450 тысяч километров дорог, из которых "Укравтодорог" занимается только 170 тысячами. То есть большая часть дорог находится в ведомстве местных органов власти", — заявил Владимир Шульмейстер в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Украина на тему "Ежегодное весеннее обострение: асфальт сходит с дорог со снегом".

    Напомним, Национальная полиция во вторник инициировала внеплановое обследование дорог в связи с многочисленными ямами по окончании зимы.

    Ранее эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил, что без ямочного ремонта обойтись не удастся, поскольку 90% дорог уже эксплуатируется с просроченным ремонтом, то в этой ситуации ямочный ремонт — просто вынужденная мера для того, чтобы обеспечить проезд по улицам.

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