Рискованная езда. На 90% дорогах Киева просрочен ремонт – Кава

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

До конца 2017 года в Киеве отремонтируют 300 км дорог. Речь идет о полной замене дорожного полотна с гарантией на пять лет. Такое обещание недавно дал мэр Киева Виталий Кличко.

Также он сказал, что в планах столичных властей к концу 2017 года завершить строительство новой нитки канализационного коллектора и возобновить строительство Подольско-Воскресенского моста.

Стоит ли ожидать, что к концу года киевляне будут наслаждаться ездой по ровным дорогам, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава.

Сколько денег на нужно на ремонт дорог?

– Что касается средств, то согласно бюджету Киева, в этом году на автомобильные дороги городские власти могут потратить порядка 2 млрд грн. Вот это довольно-таки большая сумма, если сравнивать с теми деньгами, которые могут выделять другие города, или даже это сопоставимо с той суммой, которую может потратить на ремонт дорог Укравтодор, который отвечает за 170 тысяч километров дорог.

Что касается 300 километров для города, то, в принципе, это довольно ощутимый показатель. Я думаю, что многие киевляне смогут увидеть результаты этих ремонтов. Но хотел бы обратить внимание, что городские власти уделяют много внимания сейчас именно капитальному ремонту, тогда как на большинстве дорог следовало бы проводить не капитальный ремонт, а реконструкцию.

Поскольку капитальный ремонт не предполагает изменения геометрии дорог, не дает возможности обустроить, например, дополнительные остановки с более удобным подходом для пассажиров или, например, сделать более удобные выезды или съезды с дороги. Потому, конечно, капитальный ремонт менее был бы предпочтителен, чем реконструкция. Поскольку капитальный ремонт делается в рамках уже существующей геометрии дороги.

Например, если бы в минувшем году городские власти сделали бульвар Тараса Шевченко не капитальным ремонтом, а реконструкцией, была возможность увеличить количество полос тогда бы с трех до четырех в каждую сторону, а также сделать выезды на бульвар Тараса Шевченко и съезды с него с более комфортными углами для водителей.

Как бы вы оценили ремонт, который был сделан в прошлом году?

– В принципе, те дороги, которые делали капитальным ремонтом при участии иностранных подрядчиков, а такие примеры были, эти дороги находятся в очень хорошем состоянии до сих пор. А те дороги, которые ремонтировались при помощи ямочного ремонта, к сожалению, в некоторых случаях есть проблемы.

И как говорят уже очень много жителей нашего города, что те ямки, которые заделывали городские власти в прошлом году, появились уже в этом году опять.

Асфальт сошел со снегом?

– Да, совершенно верно. Но нужно понимать, что когда в городе 90% дорог уже эксплуатируется с просроченными ремонтами, то избежать таких инцидентов очень сложно.

Для того чтобы таких случаев не было, город должен привести все автомобильные дороги в нормативное состояние, и проводить их ремонт не тогда, когда дорога становится уже не проездной, а тогда, когда приходит срок.

Почему в Европе мы не видим дорог с выбоинами? Они же ремонтируются не тогда, когда появились выбоины, а тогда, когда пришел срок уже для ремонта.

Возможно проводить ямочный ремонт так, чтобы асфальт не исчезал?

– Нет. Невозможно делать, поскольку ямочный ремонт делается для того, чтобы обеспечить проезд по дорогам. То есть, чтобы привести их в состояние, когда по ним можно ездить. Ямочный ремонт – это такая вынужденная мера, и, к сожалению, сделать его таким образом, чтобы ямки держались долго, но не всегда возможно.

Гендиректор Киевавтодора Александр Густелев недавно заявил, что вместо латания ям, столичные дороги будут ремонтировать средним ремонтом. Это улучшит состояние столичных дорог?

– Да, это улучшит. Поскольку это предполагает не заделывание ям, а замену верхних слоев асфальта, которая позволит сделать дороги более долговечными.

Какова продолжительность жизни такого латания?

– Что касается среднего ремонта, то гарантия, как правило, дается на срок до 5 лет. Что касается реконструкции и капитальных ремонтов, то там гарантия может достигать и 10 лет. В принципе, лучше, конечно, это максимальное количество дорог сделать либо реконструкцией, либо капитальным ремонтом.

Но, опять же повторюсь, что в Киеве с капитальным ремонтом нужно быть более внимательными, чтобы все-таки пытаться максимально использовать имеющуюся пропускную способность дорог. А зачастую это можно сделать уже только при реконструкции, оборудовать и дополнительные полосы, и полосы разгона, полосы торможения. А также отнесенные левые повороты, чтобы водителям можно было более комфортно по ним ездить. Потому что, к сожалению, многие дороги проектировались еще в 60-70 годы.

С того времени многое изменилось. Наука по организации движения прошла далеко вперед, и сохранять старую геометрию дорог все-таки уже не следовало бы.

По вашему мнению, какие автомагистрали в Киеве больше всего нуждаются в новом покрытии?

– В первую очередь, это улица Соломенская, это Московский проспект, которые находятся уже в довольно ненадлежащем состоянии, Воздухофлотский проспект. Нужно обращать внимание на все основные проезды по городу, дороги с высокой интенсивностью движения, где по ровности покрытие уже не обеспечивает комфортный проезд.

Напомним, председатель правления общественной организации "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что и средний, и ямочный ремонт часто держится одинаковый срок.