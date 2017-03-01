Кличко пообещал киевлянам 300 км отремонтированных дорог

Мэр заверил, что ремонт дорог будет проходить качественно. "В этом году мы поставили задачу на треть увеличить количество отремонтированных дорог. В прошлом мы отремонтировали 200 километров дорог. В ближайшее время мы начнем класть асфальт", — сказал Кличко.

Также он отметил, что в городском бюджете на первый квартал текущего года предусмотрено 670 миллионов гривен на капитальный ремонт дорог. Однако, по словам Кличко, в бюджет города будут вноситься коррективы, и эта сумма будет увеличена: дополнительные средства будут выделяться по мере выполнения работ.

Также он сказал, что капитальный ремонт дорог — это не только восстановление дорожного полотна и тротуаров, но и установка уличного освещения и ограждение проезжей части.

Кличко отметил, что в Киеве в целом 1667 километров автодорог, 80% из них не соответствуют нормам и построены 20-30 лет назад. Поэтому, по его словам, одновременно начать работы везде невозможно, а приоритетом этого года будет улица Елены Телиги и набережная Днепра.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в 2016 году в Украине был отремонтирован только 1% автомобильных дорог.