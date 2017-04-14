Кредит МВФ. За взятку власть "сдала" Украину – Корнейчук

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Международный валютный фонд опубликовал текст меморандума о сотрудничестве с Украиной, соблюдение рекомендаций которого должно гарантировать дальнейшее кредитование нашей страны.

В частности, в мае текущего года МВФ ожидает от Украины расширения полномочий НАБУ и Нацбанка, создания антикоррупционного суда и Службы финансовых расследований. Также до конца весны должно быть принято решение об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения.

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По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Украина постепенно превращается в такую себе Аргентину в центре Европы.

"Для западных транснациональных корпораций, лоббистами которых, по сути, является МВФ, мы являемся банальной сырьевой базой. Украину из житницы Европы стремительно превращают в огромное поле для выращивание кукурузы, рапса, ячменя и пшеницы. Выкачиваются последние минеральные вещества, которые еще остались на наших черноземах", – отмечает Корнейчук.

По его мнению украинские власти готовы выполнять любые, даже вредоносные для государства требования валютного фонда.

"Мы полностью выполняем рекоммендации МВФ, направленные исключительно на то, чтобы поддерживать видимое существование Украины пока с нее можно выкачивать сельхозпродукцию. Ставится задача таким образом возвращать уже наращенные и будущие долги.

Кроме того, Украина должна будет открыть свой рынок земли – это последнее, что осталось интересного и что можно поменять на транши. Будет проведена земельная реформа, а селяне будут скупаться как крепостные", – говорит эксперт.

Корнейчук уверен, что власть решает исключительно личные задачи и не планирует отстаивать интересы государства.

"Мечта и цель руководства страны только одна – получить многомиллионные транши, которые можно будет распилить. МВФ закрывает на это глаза, потому что это является определенной взяткой за то, что можно будет "доить" страны", – подытожил аналитик.