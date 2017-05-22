Кредитов от США прибыло. Опрос экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Вместо грантов — кредиты. Такое предложение на рассмотрение конгресса планирует внести президент США Дональд Трамп. Информация об этом появилась на сайте MarketWatch.

Речь идет о средствах, которые распределяются Государственным департаментом США. Кроме Украины под действие этого решения могут попасть Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам. Для Израиля американский президент хочет сохранить денежную помощь в таком виде, в котором она предоставлялась и ранее.

Инициативу Дональда Трампа предоставлять вместо грантов кредиты, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Денис Кирюхин:

"Мне кажется, проект такого решения не является чем-то странным или удивительным, поскольку он полностью соответствует той линии, которую провозглашал еще Трамп во время избирательной кампании и которую пытается отстаивать сейчас, а именно — максимально сбросить с бюджета Америки расходы на поддержку союзников. Возложить, в частности, если речь идет о союзниках по НАТО, то возложить на них часть финансирования этой организации. Тем более Трамп напоминает, что многие не финансируют в положенных объемах, многие члены НАТО не дают свои взносы необходимые. И точно также сбросить дополнительные расходы, которые несет американский бюджет по направлениям, которые не являются на данный момент, по мнению Трампа, приоритетными.

В качестве приоритетов внешней политики и обороны Трамп определил борьбу с терроризмом, соответственно именно на неё и планируется выделение основных средств. Остальные же средства будут аккумулироваться для решения внутриамериканских проблем, поскольку главный лозунг Трампа это "Америка прежде всего". В этом отношении сокращение каких-то дополнительных расходов, это вполне естественно, на фоне тех проблемы, которые есть сегодня в США. Трампу нужны средства. Трамп планирует решать внутриамериканские проблемы и в частности идея перехода на кредиты, это и как раз предполагает, что США могут предоставлять кредиты, но просто безвозмездно тратить средства сейчас американская администрация не считает необходимым", — сказал Кирюхин.

Возможную реакцию украинской армии на такое предложение Дональда Трампа, а также условия предоставления кредитов спрогнозировал в эфире Голоса Столицы эксперт группы Национальной безопасности и обороны "Реанимационного пакета реформ" Сергей Коваленко.

(текст публикуется на языке оригинала)

В якому обсязі і на що саме отримували наші військові допомогу в минулому році? І від кого? Тільки від США?

— Переважно ця допомога була від США, якщо казати про обсяги. Також ми отримували деяку допомогу від інших країн, але переважно це була допомога у вигляді технічних консультацій і певних експертів, які залучалися від оборонних іноземних відомств. А від США це була якраз найбільш вагома допомога, в тому числі деякими силами та засобами. Всі чули в новинах про засоби контрбатарейної боротьби, радіолокаційні станції, було деяке інше обладнання.

На сьогоднішній день чого потребують українські військові? Більше радників, навчальних програм, зброї чи просто грошей?

— Насправді я б сказав, що більше ми потребуємо все-таки озброєння. Питання в тому, як саме це озброєння закуповувати. Якщо раніше була технічна допомога США у вигляді все-таки не грошових фондів, а у вигляді техніки певної, яка виражалася потім у грошових сумах, тобто грошей фізично ми не отримували. То тепер, якщо можуть бути отримані кредити нами і це будуть довгі кредити іноземні, то їх можна буде, напевно, пустити на дещо інші засоби. Наприклад, на закупівлю вже власного озброєння, тобто на фінансування власної оборонки фактично. І ви розумієте, що це буде фактично подвійна вигода, тому що по-перше це буде розвивати оборонну промисловість нашу, яка до війни знаходилася в повному занепаді фактично, і по-друге, ми зможемо отримати нову зброю, яка дуже потрібна зараз українській армії.

Але ж ми можемо отримати умови, як ми отримуємо, співпрацюючи з різними країнами під іноземні контракти.

— Я думаю, що ні. Насправді, політика Трампа така, що поки що вони намагаються не надавати безповоротну допомогу, тобто просто видавати не кредити, а гроші, які не повертаються. Тепер вони намагаються видавати кредити, які повернуться. Але я кажу, що з іншого боку це скоріше за все призведе до більшої свободи у використанні цих коштів. Напевно, будуть певні обмеження, але знову таки, буде послаблення. І ми зможемо більш гнучко використовувати ці кошти.

І питання, як ми їх будемо використовувати, це вже питання до нас, так?

— Я думаю, що якраз в сфері закупівлі зброї за кордоном, напевно, будуть якраз обмеження. Але в тому плані, що ми зможемо використовувати на власні потреби, на власну оборонку, я думаю, тут обмежень не буде.

А є якісь умови кредитування майбутнього, які б змусили нас відмовитися від такої допомоги?

— Ви знаєте, зараз ще рано про це говорити, тому що ми не маємо поки що ніяких умов. Нам не висували умови. Я думаю, що це буде вже робота майбутнього, тому складно сказати зараз, які будуть умови. Можливо, так, будуть такі чинники, які змусять нас від них відмовитися. Але чесно кажучи, я сумніваюсь, тому що допомога нам потрібна в усіх сферах і в будь-якому разі на щось таке, що справді потрібно для збройних сил їх можна буде використати.

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На початку травня Трамп підписав проект бюджету США і там передбачалося 560 мільйонів доларів саме Україні.

— Там безумовно буде розподіл цих коштів. Зараз складно сказати, які саме обсяги на що будуть виділені, це зараз поки що такий етап виділення допомоги, коли просто виділяється загальна сума. Вона була вже погоджена. А подальший розподіл, це вже буде питання двосторонньої домовленості і тут буде багато проектів, я так вважаю. За моїми переконаннями, що левова частка цих коштів піде на антикорупційні проекти. Частина коштів може бути використана і на інші проекти, в тому числі теж на збройні сили. Але в якому випадку та допомога буде використана, це ще теж питання.

Напомним, директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" отметил, что многие американцы все еще скептично относятся к Дональду Трампу, но в целом ставить негативную оценку еще рано.

А политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу не удалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать с частью настроенной против него политической элиты Вашингтона.