Посольство Украины в США: помощь Вашингтона нужна, чтобы остановить РФ

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Посольство Украины в США считает оказание Вашингтоном финпомощи необходимым для улучшения обороноспособности украинской армии, заявила советник посла, глава политического отдела посольства Украины в США Оксана Шуляр.

"Что касается помощи в военной сфере, то я бы хотела поблагодарить США в связи с их последним решением выделить 560 миллионов (долларов США) помощи для Украины на 2017 год, и 238 миллионов на помощь в области безопасности", — сказала украинский дипломат на конференции в Вашингтоне в пятницу.

По ее словам, у Украины был "успешный опыт" по проводимым США обучениям для ВСУ и Национальной гвардии. "Это в интересах не только Украины, но и европейской безопасности", — добавила Шуляр.

Дипломат отметила, что текст бюджета на 2017 год по выделению помощи для Украины предполагает "предоставление Украине оборонительного летального вооружения".

"Улучшение обороноспособности Украины необходимо для того, чтобы остановить Россию от демонстрации своей военной мощи. Я уверена, что есть очень большой политический компонент в этом, политический сигнал. Предоставление Украине более современного вооружения — это очень сильный сигнал для России. Нужна любая помощь, которая могла бы помочь нам защитить нашу землю", — считает Шуляр.

Говоря о сокращении США международной помощи, Шуляр сообщила РИА Новости, что "это общий подход новой администрации" и "это касается не только Украины".

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"Мы посмотрим, какие будут цифры", — сказала она.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко провел ряд рабочих встреч с представителями НАТО в Брюсселе, в ходе которых стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества, в том числе "комплексный пакет помощи Украине".