США не дадут Украине денег на летальное оружие - Стариков

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Конструкторское бюро "Луч" испытало новые противотанковые ракеты. На YouTube-канале организации было опубликовано соответствующее видео. На нем видно, как противотанковые ракеты украинского производства точно поразили цель. Как сказано в сообщении конструкторского бюро, испытания провели в интересах заказчика и они были успешными.

Комментируя успехи украинских конструкторов, военный эксперт Олег Стариков в эфире радиостанции "Голос Столицы" также оценил состояние международного сотрудничества Украины в оборонной сфере.

"Большая проблема у Украины в военно-техническом сотрудничестве во всем мире, потому что СВР Российской Федерации и ГРУ РФ заблокировали все контракты, которые есть, они блокируют это все. Вы же видите, американцы тоже говорят нам, что оружие выделят, а летальное оружие не выделяют, только будут деньги выделять на подготовку инструкторов, переобучение. А деньги на летальное оружие не выделят, вот увидите, они не дадут нам", — спрогнозировал эксперт.

Ранее народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что палата представителей конгресса США в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины.