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    Экономика

    США не дадут Украине денег на летальное оружие - Стариков

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    Военный эксперт Олег Стариков в эфире ГС прояснил, кто виноват в блокировании военно-технического сотрудничества Украины с другими странами.
    Олег Стариков
    Олег Стариков / Facebook

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Конструкторское бюро "Луч" испытало новые противотанковые ракеты. На YouTube-канале организации было опубликовано соответствующее видео. На нем видно, как противотанковые ракеты украинского производства точно поразили цель. Как сказано в сообщении конструкторского бюро, испытания провели в интересах заказчика и они были успешными.

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    Комментируя успехи украинских конструкторов, военный эксперт Олег Стариков в эфире радиостанции "Голос Столицы" также оценил состояние международного сотрудничества Украины в оборонной сфере.

    "Большая проблема у Украины в военно-техническом сотрудничестве во всем мире, потому что СВР Российской Федерации и ГРУ РФ заблокировали все контракты, которые есть, они блокируют это все. Вы же видите, американцы тоже говорят нам, что оружие выделят, а летальное оружие не выделяют, только будут деньги выделять на подготовку инструкторов, переобучение. А деньги на летальное оружие не выделят, вот увидите, они не дадут нам", — спрогнозировал эксперт.

    Ранее народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила, что палата представителей конгресса США в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

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