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    МИД РФ: поставки США летальных вооружений Киеву грозят "новыми трагедиями"

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (73)

    (обновлено: )41030
    По мнению Сергея Рябкова, важно, чтобы в Белом доме и Госдепартаменте поняли, что поставка летальных вооружений Украине "может обернуться новыми трагедиями, и прочувствовали ответственность".
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 28 фев — РИА Новости Украина. Новая администрация США должна понять, что поставка летальных вооружений Киеву может обернуться новыми трагедиями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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    "Будем также разъяснять новой администрации историю и нынешнее состояние внутреннего конфликта в Украине. Конгресс США требует начать поставки туда так называемых летальных вооружений. Поэтому важно, чтобы в Белом доме и Госдепартаменте поняли, что это может обернуться новыми трагедиями, и прочувствовали ответственность", — сказал он, выступая на круглом столе в Госдуме.

    По его словам, "мы стараемся способствовать адекватному пониманию происходившего и происходящего в Украине, в том числе в Донбассе".

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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