Конгресс США одобрил предоставление Украине летального вооружения

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Палата представителей конгресса США в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины, сообщила народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

Документ (см. здесь) поддержал 371 представитель нижней палаты конгресса США, 48 парламентариев высказались "против".

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"В документе указывается, что указанные средства будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной поддержки, включая, в частности, предоставление летального оружия оборонительного характера и оснащения, логистической поддержки, поддержки разведки украинской армии и сил национальной безопасности, обучение личного состава украинских вооруженных сил и тому подобное", – написала Фриз на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что "документом предусмотрено предоставление Украине летального оружия оборонного направления".

Документ должен быть утвержден сенатом конгресса США, однако нардеп убеждена, что замечания сенаторов коснутся лишь бюджета вооруженных сил США.

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Ранее сообщалось, что проект о предоставлении Киеву летального оружия уже внесен в конгресс США.

Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но пока только в виде обмундирования и оборудования. Вопрос предоставления Киеву "летального вооружения" не раз поднимался, но Киев такого оружия так и не получил.