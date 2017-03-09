Конгресс США запретил контракты с "Рособоронэкспортом" из-за Крыма

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Палата представителей США (нижняя палата Конгресса США) одобрила проект бюджета Пентагона на 2017 финансовый год, который, в частности, предусматривает запрет на сотрудничество ведомства с "Росборонэкспортом".

В целом этот документ, рассчитанный до конца сентября 2017 года, предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов. За него проголосовал 371 конгрессмен, против — 48.

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"Никакие из этих средств не могут быть использованы министром обороны для заключения контрактов с "Рособоронэкспортом", — говорится в документе. В нем указывает, что это ограничение должно действовать до тех пор, пока российская корпорация не прекратит "поставки летального военного оборудования (правительству) Сирии, а также пока российские вооруженные силы не покинут Крым".

Глава Пентагона может попытаться изменить эту установку, если после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки решит, что такое сотрудничество отвечает американским интересам. Также он должен будет убедить в этом профильные комитеты конгресса.

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Ранее сообщалось, что Пентагон обвинил Россию в размещении наземных крылатых ракет.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.