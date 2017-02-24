О чем пишут в мире: Пентагон, РФ и Сирия, Трамп и ядерный арсенал

РИА Новости Украина

Ким Чен Нама убили химоружием. Ведущие мировые издания Guardian, New York Times, Washington Post, Star, USA Today, Wall Street Journal пишут о новых подробностях гибели Ким Чен Нама – брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

Малайзийская полиция в пятницу получила предварительные итоги анализов из химического департамента. Центр анализа химического оружия департамента полиции провел анализы проб, взятых со слизистой оболочки глаза и лица умершего и обнаружил в них отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Как поясняет Guardian, это вещество представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с консистенцией моторного масла. Всего одной его капли при попадании на кожу достаточно, чтобы разрушить нервную систему и привести к летальному исходу.

Пентагон хочет повысить уровень дискуссий с РФ по Сирии. Военным России и США нужны дискуссии на более высоком уровне по предотвращению инцидентов в Сирии, считает генерал-лейтенант ВВС США Джефф Харриган.

"Мы считаем, что нужен еще один уровень, который позволит нам вести дискуссии на более высоком уровне, и мы должны разобраться, каков этот уровень", – сказал Харриган, которого цитирует в четверг газета Washington Post.

Он признал, что при осуществлении операций над Сирией американские самолеты "периодически оказываются на пути" у российских пилотов. Кроме того, по данным газеты, американские военные хотели бы усовершенствовать линии связи с российскими коллегами. До нынешнего момента технология держится "примерно на уровне коммерческой телефонной линии", уточнил полковник ВВС Джон Томас, представитель Центрального командования ВС США. По его словам, более надежные каналы связи помогут повысить безопасность полетов.

Газета уточняет, что делу мешает принятый в 2014 году из-за разногласий с Москвой по Украине закон США, который де-факто приостанавливает практически все военное сотрудничество с Россией. Глава Пентагона Джеймс Мэттис может сделать исключение для некоторых случаев, но пока не готов к этому, уточняет издание.

Экономические планы Макрона. Кандидат в президенты Франции экс-министр экономики Эммануэль Макрон в интервью газете Echos озвучил свои планы экономических реформ, которые включают в себя снижение налогов и сокращение государственных расходов.

Макрон заявил, что в случае избрания президентом он снизит налог на прибыль предприятий до 25% (сейчас 33,3%). Он также высказал намерение сократить общее число сотрудников государственного сектора на 120 тысяч. Согласно плану Макрона, сокращение государственных расходов за пять лет позволит сэкономить около 60 миллиардов евро. Макрон также обещает снизить уровень безработицы с имеющихся на сегодняшний день 10% до 7% к 2022 году.

Как отмечает FT, озвученные Макроном экономические меры не представляют собой большого прорыва и близки к политике, которую он помогал проводить, занимая на пост министра экономики при социалисте Франсуа Олланде.

Трамп пообещал расширять ядерный арсенал США. Президент США Дональд Трамп пообещал расширять ядерный арсенал США. Об этом написали Financial Times, Washington Post и Politico.

"Было бы замечательно, это было бы мечтой, если бы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если у стран будет ядерное оружие, мы будем на вершине конкуренции", – сказал Трамп.

Американский президент также назвал договор СНВ-III с Россией о взаимном сокращении ядерных носителей и боеголовок "односторонним".

"Это еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна — и СНВ, и сделка с Ираном", — сказал Трамп.

"Мы начнем заключать хорошие сделки", — пообещал он.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора – десять лет, до 2021 года.

Googe против Uber. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, подал иск против компании Uber, обвинив ее в воровстве интеллектуальной собственности, а именно используемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора). Об этом пишут издания Financial Times, Washington Post, Business Insider, USA Today.

В декабре прошлого года американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, выделил проект по разработке беспилотного автомобиля в отдельную компанию под названием Waymo.

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Эта компания и подала иск против Uber в окружной суд Сан-Франциско. Она обвинила бывших инженеров Google в том, что они украли схему лидара и использовали ее в стартапе Uber — компании Otto, которая также специализируется на технологии беспилотного вождения.

В своем иске компания Waymo указала, что ее, вероятно, случайно поставили в копию письма, содержащего чертежи лидара Uber, схема которого поразительно напоминала собственные наработки Waymo, пишет Business Insider. Waymo предполагает, что сооснователь проекта беспилотных автомобилей Google Энтони Левандовски за шесть недель до ухода из компании загрузил более 14 тысяч конфиденциальных файлов с фирменными схемами различных аппаратных систем Waymo, включая схему лидара. Левандовски после девяти лет работы в Google ушел из компании и основал стартап Otto.