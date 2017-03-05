Трамп призвал конгресс изучить данные о прослушке перед выборами 2016 года

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп призвал конгресс изучить информацию о "политически мотивированных расследованиях", предпринятых исполнительной властью в США перед выборами 2016 года. Об этом сообщает Белый дом.

"Сообщения о потенциально политически мотивированных расследованиях непосредственно перед выборами 2016 очень беспокоят. Президент Дональд Трамп просит, чтобы в рамках своего расследования о деятельности России, комитеты по разведке конгресса осуществили свои полномочия по надзору, чтобы определить, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году", — говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Пресс-секретарь добавил, что до окончания расследования ни он, ни Трамп больше не будут комментировать эту тему.

В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что "президент Обама прослушивал мои разговоры" за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.