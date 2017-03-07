Il Foglio: как стресс спровоцировал всплеск рождаемости на востоке Украины

Фото из открытых источников

Тимур Громов, РИА Новости Украина

На востоке Украины наблюдается бум рождаемости — и это несмотря на то, что регион вовлечен в вооруженный конфликт, пишет итальянское издание Il Foglio. "В 2014 году, когда разразился конфликт, в Авдеевке было зарегистрировано 45 новорожденных, а в 2016 году — после двух лет постоянных бомбардировок, осады и постоянной эмиграции населения в более безопасные районы страны — на свет появились 110 детей. Авдеевка — это небольшой город с населением меньше 20 тысяч человек (до 2014 оно составляло почти 55 тысяч человек), расположенный в восточной части страны всего в шести километрах от эпицентра конфликта, Донецка", — говорится в статье.

В интервью AFP гинеколог Светлана Хромченко ограничилась статистическими данными. По ее словам, повышение рождаемости на фоне военного конфликта не имеет никакого научного обоснования, однако стресс "как фактор, подталкивающий к семейной близости" — и, следовательно, к более частым сексуальным контактам — "может объяснить рост числа беременных", продолжает итальянское издание.

"Показателен случай 40-летней Алены Горбатовой. Алена и ее муж живут в Авдеевке, у них недавно появилась дочь, которую они назвали Мирославой. По-русски и по-украински это имя означает "Слава миру". На протяжение многих лет они безуспешно пытались зачать ребенка, а теперь, как раз когда их родной город осажден войсками и разрушен бомбами, у них появилась дочь", — говорится в статье.

"В последние годы я наблюдала, как дети рождаются у людей в возрасте 40 лет и старше", — добавляет доктор Хромченко, рассказывая о родах, которые она принимала при свечах, пока город не оснастили аварийным генератором. "Стресс каким-то образом воздействует на женские гормоны, и кажущееся бесплодие исчезает", — отметила врач.

Тем временем Авдеевка остается все еще без света. По состоянию на утро вторника, 7 марта, восстановить энергоснабжение города пока так и не удалось. Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Там же сообщили, что централизованное водоснабжение в Авдеевке тоже прекращено и создан резерв воды из расчета на четверо суток.

А вот на на Донецкой фильтровальной станции в результате обстрелов может произойти утечка хлора, радиус поражения составит десятки километров, заявил один из сотрудников предприятия. "Мы там храним порядка 2,5-3 тонн. В одном контейнере находится 900 килограммов хлора. Если будет прямое попадание, зона заражения будет порядка 20 километров, в зависимости от погоды и ветра. Если при работе хлоропровода будет попадание в эстакаду, будут такие же последствия", — сказал он.

Работа Донецкой фильтровальной станции была остановлена из-за непрекращающихся обстрелов. В минувшую среду спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились не проводить наступления и прекратить обстрелы в районе станции, а также провести работы по разминированию на прилегающих территориях. В субботу территория Донецкой фильтровальной станции была разминирована. В воскресенье на станции велись восстановительные работы.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Читайте также: Блокадное отрезвление

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Читайте также: Политолог: Насирову подыгрывают, а блокада Донбасса разоряет Украину

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.