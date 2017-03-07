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    Il Foglio: как стресс спровоцировал всплеск рождаемости на востоке Украины

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    Повышение рождаемости на фоне военного конфликта не имеет никакого научного обоснования, однако факт остается фактом: в зоне АТО сейчас - самый настоящий бум рождаемости, пишут мировые СМИ. Что же стало причиной такого необъяснимого явления?
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    На востоке Украины наблюдается бум рождаемости — и это несмотря на то, что регион вовлечен в вооруженный конфликт, пишет итальянское издание Il Foglio. "В 2014 году, когда разразился конфликт, в Авдеевке было зарегистрировано 45 новорожденных, а в 2016 году — после двух лет постоянных бомбардировок, осады и постоянной эмиграции населения в более безопасные районы страны — на свет появились 110 детей. Авдеевка — это небольшой город с населением меньше 20 тысяч человек (до 2014 оно составляло почти 55 тысяч человек), расположенный в восточной части страны всего в шести километрах от эпицентра конфликта, Донецка", — говорится в статье.

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    В интервью AFP гинеколог Светлана Хромченко ограничилась статистическими данными. По ее словам, повышение рождаемости на фоне военного конфликта не имеет никакого научного обоснования, однако стресс "как фактор, подталкивающий к семейной близости" — и, следовательно, к более частым сексуальным контактам — "может объяснить рост числа беременных", продолжает итальянское издание.

    "Показателен  случай 40-летней Алены Горбатовой. Алена и ее муж живут в Авдеевке, у них недавно появилась дочь, которую они назвали Мирославой. По-русски и по-украински это имя означает "Слава миру". На протяжение многих лет они безуспешно пытались зачать ребенка, а теперь, как раз когда их родной город осажден войсками и разрушен бомбами, у них появилась дочь", — говорится в статье.

    "В последние  годы я наблюдала, как дети рождаются у людей в возрасте 40 лет и старше", — добавляет  доктор Хромченко, рассказывая о  родах, которые она принимала  при свечах, пока город не оснастили аварийным генератором. "Стресс каким-то образом воздействует на женские гормоны, и кажущееся бесплодие исчезает", — отметила врач.

    Тем временем Авдеевка остается все еще без света. По состоянию на утро вторника, 7 марта, восстановить энергоснабжение города пока так и не удалось. Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Там же сообщили, что централизованное водоснабжение в Авдеевке тоже прекращено и создан резерв воды из расчета на четверо суток.

    Последствия обстрелов в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    А вот на на Донецкой фильтровальной станции в результате обстрелов может произойти утечка хлора, радиус поражения составит десятки километров, заявил один из сотрудников предприятия. "Мы там храним порядка 2,5-3 тонн. В одном контейнере находится 900 килограммов хлора. Если будет прямое попадание, зона заражения будет порядка 20 километров, в зависимости от погоды и ветра. Если при работе хлоропровода будет попадание в эстакаду, будут такие же последствия", — сказал он.

    Работа Донецкой фильтровальной станции была остановлена из-за непрекращающихся обстрелов. В минувшую среду спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились не проводить наступления и прекратить обстрелы в районе станции, а также провести работы по разминированию на прилегающих территориях. В субботу территория Донецкой фильтровальной станции была разминирована. В воскресенье на станции велись восстановительные работы.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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