Бирюков назвал "переломный момент" в войне за Донбасс

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Советник министра обороны Степана Полторака и президента Петра Порошенко Юрий Бирюков считает, что переломный момент в войне на востоке Украины был в Марьинке Донецкой области летом 2015 года.

"Для меня переломный момент — это Марьинка. Лето 2015 года. Я чуть больше знаю, чем остальные. Но еще я чуть более внимательно читаю новости. Боевики там, количеством до батальона, пытались прорваться сквозь наши блокпосты. Их накрыли огнем. Их там расшматовали в хлам, они отступили, понесли страшные потери, кричали, что кто-то у них там предатель, и т. д., и т.п. В этот же момент там почему-то оказался командир высокомобильных десантных войск. Вместе с батальоном 95-й бригады. По странному стечению обстоятельств. По странному стечению обстоятельств там в нужный момент легла мобильная связь. Там работали силы спецопераций", — заявил он в интервью Online.ua.

По его словам, в рамках минских соглашений Киев предупредил ОБСЕ о том, что украинская армия будет вынуждена "ответить артиллерийским огнем, подтянуть технику".

"Вот для меня это был тот момент, когда стало понятно: еще не масштабно, еще не тотально, но мы научили армию воевать. А потом все дальнейшие события, Светлодарск там, другие — это все показывает, что уже номер не проходит с их стороны. Авдеевка. Они ж рассчитывали, что Авдеевка начнет замерзать. (…) Но все службы сработали, в общем-то, как часики", — добавил Бирюков.

Отвечая на вопрос, почему АТО не удалось закончить в течение двух недель, как еще перед президентскими выборами в 2014 году обещал Порошенко, советник главы государства заявил, что Киев мог бы это сделать, "если бы Россия не вошла на нашу территорию".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.