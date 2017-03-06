Донбасс: воды нет, обстрелы, а в школах учатся дети

Сергей Иванов, для РИА Новости Украина, Донбасс

В районе промышленной застройки между Авдеевкой и Ясиноватой ожесточённые перестрелки практически не прекращаются, в обоих населённых пунктах по обе стороны разграничения зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, объектов инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. За несколько часов по мирным территориям было выпущено несколько сотен мин и артиллерийских снарядов. Только по счастливому стечению обстоятельств в этот раз обошлось без погибших и раненых среди мирного населения.

В частности, всего лишь после суток работы опять обесточена донецкая фильтровальная станция обеспечивающая водой жителей Авдеевки, Ясиноватой, частично Донецка, а также ряд посёлков вблизи линии соприкосновения. Сообщается, что работы по восстановлению поврежденных обстрелами линий электропередач, питающих донецкую фильтровальную станцию, запланированы на вторник, 7 марта, но только в том случае, если в этом районе установится тишина.

"В 18:20 (в воскресенье, – Ред.) в результате минометного обстрела украинскими силовиками в окрестностях донецкой фильтровальной станции были повреждены линии электропередачи, станция вновь обесточена. Персонал донецкой фильтровальной станции был эвакуирован из зоны обстрела. Завтра, 7 марта, энергетики ДНР планируют начать восстановление ЛЭП в районе Крутой Балки, которые питают донецкую фильтровальную станцию", – отметили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

При этом в Авдеевке помимо отсутствия водоснабжения нарушено и электроснабжение. Из-за непрекращающихся обстрелов в окрестностях города восстановительные работы на повреждённых линиях электропередач крайне затруднительны.

"Оккупанты дальше продолжают стрелять по окрестностям Авдеевки. Лупят по позициям наших защитников, в том числе по промышленной зоне Авдеевки. Город остается без электроснабжения. К 7:45 6 марта российская сторона СЦКК не предоставила гарантий прекращения огня. Но бригады электромонтажников готовы выйти в район ликвидации порыва. Как только поступит письменная гарантия прекращения обстрелов от российской стороны в СЦКК, ремонтники выйдут в район, найдут порыв и восстановят ЛЭП. Все жизненно важные инфраструктурные объекты города подключены к электрогенераторам", – сообщил на своей странице в Facebook, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Тем временем жители прифронтовой Ясиноватой также сообщают о постоянных перестрелках и обстрелах мирных районов города. По словам местных жителей, в ночь на воскресенье и сегодня утром в черте города продолжались активные боевые действия. На новости о так называемом режиме прекращения огня люди реагируют резко и с нескрываемым возмущением, так как за два с половиной года о перемирии вблизи Авдеевки и Ясиноватой власти заявляли сотни раз, однако больше одного, двух дней ни один режим тишины не продержался.

"Эти заявления о перемирии, о режимах тишины звучат как издевательство над нами. Вы посмотрите, как мы живём, ни дня не бывает, чтобы не стреляли! Каждый божий день одно и то же – стреляют и стреляют без конца и края. До каких пор мы будем терпеть этот ужас, кто нам ответит? Что это за минские соглашения такие, когда от страха трясемся каждый день и не знаем, доживем до завтра или нет!", – возмущается жительница одного из прифронтовых районов Ясиноватой Кристина.

"Гремит сильно с самого утра. На работу иду, а за ребенка боюсь. В школу позвонила, сказали, всё как обычно, занятия не отменяют. Как можно в такой обстановке детей в школу и садики вести! Учителя и воспитатели никакой ответственности за детей вообще не несут? Не пустила, лучше дома пересидим", – говорит местная жительница Яна.

"Бьют, твари, прямо по жилому сектору. Вчера прилёт снарядов был прямо в жилые дом на Железнодорожной улице, это одни из самых густонаселенных мест. Рядом высотные дома, детские площадки, школа, детский сад. То, что без воды и света опять остались, так это в порядке вещей. Хоть живые все, и никто не пострадал, вот это только чудом, наверное. Очень страшно в таких условиях оставаться. В любой момент могут повториться обстрелы", – говорит жительница Ясиноватой Нина Сергеевна.

"У нас всё как обычно, обстрелы как по расписанию. Никакого перемирия нет, и не предвидится, по-моему. Опять обесточена ДФС, но запасы воды дома есть, набираем заранее, потому что станция постоянно останавливается, без запасов здесь нельзя. Сегодня разбили, позже починят, потом опять разобьют к чертям собачьим. Вот такие дела, а Авдеевке народ еще и без света. С мобильной связью тоже очень сложно, перебои всё время – нет ни лайфа, ни МТС. Только Феникс наш местный, и тот от каждого залпа тормозит", – говорит местный житель Владимир.

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Напомним, режим тишины был установлен в воскресенье 5 марта на линии соприкосновения в Донбассе по инициативе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в ходе традиционного брифинга сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, со стороны ДНР и ЛНР через совместный центр по контролю и координации прекращения огня было выдвинуто совместное предложение о прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения. Однако, как и ожидалось, обеспечить устойчивое прекращение огня стороны вооружённого конфликта, так и не смогли – спустя несколько часов после заявления о перемирии в окрестностях Авдеевки и Ясиноватой начался сильный бой.