В Донбассе восстановлена стационарная связь - ДНР

Из открытых источников

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. На территориях Донецкой области, которые неподконтрольны властям, восстановлена стационарная телефонная связь, которая была отключена после "национализации" филиала компании "Укртелеком", сообщил во вторник журналистам директор департамента Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Халепа.

Ранее компания "Укртелеком" прекратила предоставление услуг на неподконтрольной Киеву части Донецкой области.

"Стационарная телефонная связь уже восстановлена. Сейчас работаем над подключением сети интернет. Эти услуги отключила Украина, мы сейчас пытаемся полностью восстановить все оборудование, которое осталось здесь. К сожалению, Украина нас отключила и сейчас нет ни входящей, ни исходящей связи на территорию Украины, только по территории республики", — сказал Халепа.

Он отметил, что после отключения без стационарной телефонной связи в ДНР осталось около 200 тысяч абонентов, без интернета — около 20 тысяч.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Читайте также — Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.