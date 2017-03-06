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    ДНР: группа журналистов попала под обстрел в районе Коминтерново

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (239)

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    Источник не уточнил, к какому именно СМИ относятся данные журналисты, но отметил, что они не являются представителями российских федеральных средств массовой информации.
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Группа журналистов попала под обстрел в районе населенного пункта Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве ДНР.

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    "Сегодня вечером в районе Коминтерново под обстрел украинских силовиков попала группа журналистов. Минно-взрывных травм у представителей СМИ нет", — сообщил собеседник агентства.

    Источник не уточнил, к какому именно СМИ относятся данные журналисты, но отметил, что они не являются представителями российских федеральных средств массовой информации.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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