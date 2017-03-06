Из-за обстрела Ясиноватой сгорели два дома, пять повреждены

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В результате обстрела города Ясиноватая в Донбассе два дома сгорели, пять получили повреждения, сообщили РИА Новости в понедельник в администрации города.

Ясиноватая контролируется самопровозглашенной ДНР и расположена к северу от Донецка — восточнее находящейся под контролем силовиков Авдеевки.

"Третий микрорайон, дом 10 — повреждены окна с первого по пятый этаж, дом № 17 — попал снаряд в крыльцо, также поврежден газопровод, без газа 56 абонентов. По Чехова в двух домах осколками стекла посекло, по Есенина в доме повреждено остекление", — заявили в мэрии.

По данным местных властей, также в результате обстрела в Ясиноватой и поселке Крутая Балка сгорели два дома. "По улице Есенина было попадание снаряда в столб, повредило линии электропередачи, без света осталось несколько улиц. Восстановительные работы уже ведутся", — добавили в администрации.

Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также складывалась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком.