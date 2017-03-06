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    Из-за обстрела Ясиноватой сгорели два дома, пять повреждены

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (234)

    (обновлено: )8803
    В администрации города РИА Новости сообщили, что по улице Есенина было попадание снаряда в столб, повредило линии электропередачи, без света осталось несколько улиц.
    Обстрел Ясиноватой. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В результате обстрела города Ясиноватая в Донбассе два дома сгорели, пять получили повреждения, сообщили РИА Новости в понедельник в администрации города.

    Ясиноватая контролируется самопровозглашенной ДНР и расположена к северу от Донецка — восточнее находящейся под контролем силовиков Авдеевки. 

    "Третий микрорайон, дом 10 — повреждены окна с первого по пятый этаж, дом № 17 — попал снаряд в крыльцо, также поврежден газопровод, без газа 56 абонентов. По Чехова в двух домах осколками стекла посекло, по Есенина в доме повреждено остекление", — заявили в мэрии.

    Блокада в Конотопе
    Семен Семенченко / Facebook
    Блокада Донбасса: новый блокпост на ж/д станции Конотоп

    По данным местных властей, также в результате обстрела в Ясиноватой и поселке Крутая Балка сгорели два дома. "По улице Есенина было попадание снаряда в столб, повредило линии электропередачи, без света осталось несколько улиц. Восстановительные работы уже ведутся", — добавили в администрации.

    Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

    По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также складывалась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. 

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