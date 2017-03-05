Украина использует блокаду Донбасса для получения помощи - сенатор Госдумы РФ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Украинские власти используют радикалов для организации экономической блокады Донбасса с целью получить финансовую или иную помощью из-за рубежа, считает сенатор Госдумы РФ от Крыма Сергей Цеков.

Участники блокады Донбасса, заявили о планах остановить железнодорожное сообщение поездов из России. Они планируют в течение месяца установить контроль над всеми 8-ю ключевыми железнодорожными пограничными переходами, по которым ведется торговля с Россией.

"Украинские власти могут использовать радикалов для получения финансовой и иной помощи из-за рубежа. Все осуждения действия радикальных организаций происходят только на словах", — сказал Цеков РИА Новости в воскресенье.

Он подчеркнул, что радикалы всегда используют крайние методы — блокады, разжигание конфликтов. "Они таким образом стремятся продлить свою политическую жизнь, но предпринимаемые ими меры вредят и самой Украине", — подчеркнул сенатор.

По его мнению, радикальные организации уйдут в небытие, поскольку их не поддерживает население.

Негативную репутацию зарабатывают и сами органы власти Украины, которым может быть на руку действие радикалов. "На Украине наблюдается абсолютная анархия, ситуацию ухудшается. Я не вижу будущего у этой власти, это, скорее, уже агония", — заключил Цеков.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения организаторов блокады Донбасса о блокировании железнодорожного сообщения из России в городе Конотоп, подчеркнув, что Киев уже потерял от разрыва торговли с РФ 15 миллиардов долларов.