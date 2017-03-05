Штаб АТО: ситуация в Донбассе остается напряженной

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. За сутки ополченцы 110 раз открывали огонь по позициям сил АТО, сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Отмечается, что один военный ВСУ погиб, еще 10 были ранены и двое травмированы.

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии и минометов различных калибров ополченцы обстреливали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия и гранатометов били по Гнутово, Водяному и Широкино. Талаковку, Новотроицкое, Марьинку, Водяное и Лебединское обстреливали снайперы. По Водяному и Широкино также вели огонь БМП.

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На луганском направлении из 152 мм артиллерии ополченцы обстреливали Калиново-Попасную, Новозвановку и Троицкое, а из артиллерии 122 мм и минометов разных калибров — Новоалександровку, Крымское, Орехово, Попасную, Катериновку, Троицкое и Новозвановку.

По данным штаба, ополченцы неоднократно вели огонь по украинским позициям в районе Крымского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов они обстреляли Станицу Луганскую в районе участка разведения сил. По Валуйскому и Станице Луганской также бил снайпер.

На донецком направлении из танков и минометов различных калибров ополченцы неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту Бутовка, Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия — Зайцево и Троицкое. По Зайцево и Опытному огонь вел снайпер.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.