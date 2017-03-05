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    ВСУ сообщают о 110 обстрелах в Донбассе за сутки и гибели одного военного

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    (обновлено: )5901
    По данным пресс-центра штаба АТО, на мариупольском направлении ополченцы применили 122-миллиметровую артиллерию и минометы, в районе населенных пунктов Водяное и Широкино - боевую машину пехоты (БМП).
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили, что зафиксировали 110 обстрелов своих позиций в зоне военной операции в Донбассе за прошедшие сутки, один представитель ВСУ погиб, 12 получили ранения.

    Горящие после обстрела дома Авдеевки
    Министерство обороны Украины
    Горящие после обстрела дома Авдеевки

    "В общем зафиксировано 110 обстрелов. Десять наших военных ранены, двое травмированы, один погиб", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    По данным пресс-центра штаба АТО, на мариупольском направлении ополченцы применили 122-миллиметровую артиллерию и минометы, в районе населенных пунктов Водяное и Широкино — боевую машину пехоты (БМП). На луганском направлении, позиции ВСУ обстреливались из 152-миллиметровой и 122-миллиметровой артиллерии, из минометов различных калибров огонь велся по Новоалександровке, Крымскому, Орехово, Катериновке, Троицкому и Новозвановке. Кроме того, на донецком направлении ополченцы применили танк и минометы различных калибров.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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