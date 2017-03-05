Важен не формат переговоров по Донбассу, а содержание - АП

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев заявил, что для Украины важен не формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, а содержание, которым он будет наполнен, и то, что он сможет привнести в процесс по разрешению ситуации на востоке Украины.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в ходе визита в Киев на минувшей неделе заявил, что его страна и Великобритания готовы способствовать в поиске нового формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее Ващиковский выступал за привлечение США к переговорам по Украине в "нормандском формате". В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев открыт для предложений по новым форматам урегулирования ситуации в Донбассе.

"Прежде чем предлагать другие форматы, мы должны все-таки подумать, что другой формат может привнести в процесс урегулирования. Давайте не забыть, что такое Минск. Минск — это план возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины. Минск — это гарантия того, что обеспечивается действие санкций. Минск — это также план того, как политико-дипломатическим путем урегулировать ситуацию в Донбассе, поэтому на сегодня для нас важен не формат и не участники будущих форматов, а все-таки суть и содержание", — сказал Елисеев в эфире программы "Подробности недели" телеканала "Интер" в воскресенье.

"К сожалению, по сути никто ничего нового нам не предлагает, но мы продолжаем работать", — добавил он.

Замглавы администрации Порошенко анонсировал в ближайшее время обнародование "важных сигналов со стороны Вашингтона" относительно более активного привлечения к процессу имплементации минских договоренностей.

Сообщения о возможности расширения "нормандского формата" за счет подключения к процессу мирного урегулирования на востоке Украины других стран, в первую очередь США, регулярно появляются в СМИ. В частности, о том, что "нормандский формат" необходимо выводить на новый "более высокий" уровень с участием США, ранее заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.