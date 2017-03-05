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    ДНР: с утра воскресенья в Донбассе соблюдается режим прекращения огня

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (228)

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    Эдуард Басурин сообщил, что ополченцы ЛДНР сами предложили ввести режим прекращения огня в воскресенье. По его словам, пока он соблюдается обеими сторонами.
    Ополченцы ДНР в поселке Зайцево под Горловкой
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ополченцы инициировали режим прекращения огня в Донбассе с 11.00 воскресенья, в настоящий момент он соблюдается.

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    "Сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11.00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива наша и ЛНР. Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК", — сказал Басурин.

    По его словам, пока режим прекращения огня сохраняется. "Сможет ли Украина контролировать радикалов, посмотрим", — добавил Басурин.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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