наверх
28.02.201715:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Донецкая фильтрационная станция: ситуация катастрофическая

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (172)

    (обновлено: )24601
    Ситуация на донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой жителей прифронтовых городов и районов по обе стороны разграничения остается сложной и непредсказуемой.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM

    Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

    Из-за непрекращающихся боевых действий в окрестностях Авдеевки и Ясиноватой ремонтные работы на донецкой фильтровальной станции крайне затруднены, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в обстрелах ДФС и прилегающих территорий, а власти на местах подают откровенно противоречивую информацию.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Павлив: расширение блокады Донбасса запустит необратимые процессы в экономике

    При этом все так же сохраняется реальная угроза гуманитарной и экологической катастрофы – в случае дальнейших хаотичных бомбардировок на ДФС может произойти утечка хлора, в результате чего в зоне поражения окажется огромное количество людей и тогда масштабной трагедии не миновать.

    Утром, 28 февраля, власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что энергетики ДНР восстановили энергоснабжение фильтровальной станции, сообщается, что подача воды в Ясиноватую возобновлена. В случае повторных обстрелов и остановки ДФС коммунальные службы переключат подачу воды в Ясиноватой и прилегающих поселках на резервные линии.

    "Вчера силами ремонтно-восстановительных бригад была запитана Донецкая фильтровальная станция", – сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики самопровозглашенной ДНР.

    В то же время глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский говорит об обратном. По словам губернатора Донецкой области в Авдеевке удалось возобновить подачу электроэнергии, а вот проблема с водоснабжением до сих пор не решена, поскольку ремонтные работы на ДФС до сих пор не проводились.

    "Есть проблема с водой. С 6 до 9 вечера мы подаем воду. Есть проблема с восстановлением донецкой фильтровальной станции, поскольку перебит хлоропровод. Туда не заходит пока ни ОБСЕ, ни ремонтники, там есть две мины, их поставили террористы. Ремонтники говорят, что для ремонта хлоропровода надо 2-3 дня работы. В старой Авдеевке мы подвозим техническую воду, развозим емкости по магазинам", – заявил накануне Жебривский в эфире одного из украинских телеканалов.

    Ситуация в Авдеевке
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Кадры из Донбасса: опустевшая Авдеевка

    Отметим, что за время вооруженного конфликта донецкая фильтровальная станция многократно оказывалась под обстрелами и останавливала свою работу. Серьезные опасения вызывают удары артиллерии по складским помещениям и резервуарам с хлором. Сотрудники ДФС, коммунального предприятия "Вода Донбасса", а также наблюдатели миссии ОБСЕ неоднократно предупреждали, что в результате боевых действий в Донбассе может произойти техногенная катастрофа с многочисленными жертвами среди мирного населения.

    "Если в резервуары, в которых хранится хлор, попадет снаряд, произойдет утечка хлора и это приведет к катастрофе. Учитывая, что стороны расположены очень близко друг к другу, с учетом большого количества хлора на фильтровальной станции в Ясиноватой и, учитывая расположение резервуара химических отходов в Новгородском (Торецкий фенольный завод, — Ред.), существует высокий риск экологической и гуманитарной катастрофы", – в начале января этого года заявлял первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации Офицерский корпус Владимир Рубан
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Допрос Рубана, будущее Гонтаревой, предприятия Донбасса. Мнение эксперта

    Напомним, в ночь на 24 февраля по территории донецкой фильтровальной станции был нанесён массированный артиллерийский удар, в результате чего зафиксированы десятки попаданий по объектам предприятия, в частности, повреждены резервуары с хлором, водой и бомбоубежище. После сокрушительной атаки в связи с критической ситуацией руководство станции приняло решение об остановке работы и эвакуации персонала.

    В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР заявляли, что обстрел станции велся с позиций ВСУ в районе Авдеевки из тяжелых артиллерийских орудий, в то время как украинские военнослужащие вину за обстрелы ДФС полностью возлагают на ополченцев. По мнению силовиков, обстрел фильтровальной станции велся со стороны позиций незаконных вооруженных формирований. В частности представители миссии ОБСЕ в своем отчете, опубликованном на сайте организации отметили, что донецкая фильтровальная станция была повреждена военными ДНР из крупнокалиберных минометов.

    Читайте также: Зоозащитники о бездомных животных: улицы Киева залиты кровью

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    В Киеве обрушился аварийный мост на Шулявском путепроводе
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ