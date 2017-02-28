Донецкая фильтрационная станция: ситуация катастрофическая

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Из-за непрекращающихся боевых действий в окрестностях Авдеевки и Ясиноватой ремонтные работы на донецкой фильтровальной станции крайне затруднены, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в обстрелах ДФС и прилегающих территорий, а власти на местах подают откровенно противоречивую информацию.

При этом все так же сохраняется реальная угроза гуманитарной и экологической катастрофы – в случае дальнейших хаотичных бомбардировок на ДФС может произойти утечка хлора, в результате чего в зоне поражения окажется огромное количество людей и тогда масштабной трагедии не миновать.

Утром, 28 февраля, власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что энергетики ДНР восстановили энергоснабжение фильтровальной станции, сообщается, что подача воды в Ясиноватую возобновлена. В случае повторных обстрелов и остановки ДФС коммунальные службы переключат подачу воды в Ясиноватой и прилегающих поселках на резервные линии.

"Вчера силами ремонтно-восстановительных бригад была запитана Донецкая фильтровальная станция", – сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики самопровозглашенной ДНР.

В то же время глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский говорит об обратном. По словам губернатора Донецкой области в Авдеевке удалось возобновить подачу электроэнергии, а вот проблема с водоснабжением до сих пор не решена, поскольку ремонтные работы на ДФС до сих пор не проводились.

"Есть проблема с водой. С 6 до 9 вечера мы подаем воду. Есть проблема с восстановлением донецкой фильтровальной станции, поскольку перебит хлоропровод. Туда не заходит пока ни ОБСЕ, ни ремонтники, там есть две мины, их поставили террористы. Ремонтники говорят, что для ремонта хлоропровода надо 2-3 дня работы. В старой Авдеевке мы подвозим техническую воду, развозим емкости по магазинам", – заявил накануне Жебривский в эфире одного из украинских телеканалов.

Отметим, что за время вооруженного конфликта донецкая фильтровальная станция многократно оказывалась под обстрелами и останавливала свою работу. Серьезные опасения вызывают удары артиллерии по складским помещениям и резервуарам с хлором. Сотрудники ДФС, коммунального предприятия "Вода Донбасса", а также наблюдатели миссии ОБСЕ неоднократно предупреждали, что в результате боевых действий в Донбассе может произойти техногенная катастрофа с многочисленными жертвами среди мирного населения.

"Если в резервуары, в которых хранится хлор, попадет снаряд, произойдет утечка хлора и это приведет к катастрофе. Учитывая, что стороны расположены очень близко друг к другу, с учетом большого количества хлора на фильтровальной станции в Ясиноватой и, учитывая расположение резервуара химических отходов в Новгородском (Торецкий фенольный завод, — Ред.), существует высокий риск экологической и гуманитарной катастрофы", – в начале января этого года заявлял первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Напомним, в ночь на 24 февраля по территории донецкой фильтровальной станции был нанесён массированный артиллерийский удар, в результате чего зафиксированы десятки попаданий по объектам предприятия, в частности, повреждены резервуары с хлором, водой и бомбоубежище. После сокрушительной атаки в связи с критической ситуацией руководство станции приняло решение об остановке работы и эвакуации персонала.

В оперативном командовании самопровозглашенной ДНР заявляли, что обстрел станции велся с позиций ВСУ в районе Авдеевки из тяжелых артиллерийских орудий, в то время как украинские военнослужащие вину за обстрелы ДФС полностью возлагают на ополченцев. По мнению силовиков, обстрел фильтровальной станции велся со стороны позиций незаконных вооруженных формирований. В частности представители миссии ОБСЕ в своем отчете, опубликованном на сайте организации отметили, что донецкая фильтровальная станция была повреждена военными ДНР из крупнокалиберных минометов.

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