ВСУ сообщили о 71 обстреле в Донбассе, один военный погиб

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили, что зафиксировали 71 обстрел своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в понедельник, один военный погиб, еще двое получили ранения.

"В целом, по состоянию на 18 часов, произошел 71 обстрел. Один наш военный погиб и двое ранены", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В частности, по данным пресс-центра, ополченцы продолжили обстрелы позиций силовиков на мариупольском, луганском и донецком направлениях в Донбассе.

В свою очередь в администрации Новоазовского района сообщили, что шесть сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики обесточены в результате обстрела в понедельник днем.

"С 12 часов обстрел идет, сейчас немного тише, не так интенсивно. Повреждены линии электропередачи. Обесточены полностью Саханка, Сергеевка, Ленинское, Коминтерново, Заиченко и Дзержинское", — сказали в администрации.

Приступить к восстановлению электроснабжения планируют во вторник. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.