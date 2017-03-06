наверх
06.03.201719:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.65+ 0.17
  • USD27.12+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ВСУ сообщили о 71 обстреле в Донбассе, один военный погиб

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (238)

    39
    По информации пресс-центра штаба АТО, по состоянию на 18 часов, произошел 71 обстрел позиций ВСУ в зоне военной операции в Донбассе. В результате один военный погиб и двое ранены.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили, что зафиксировали 71 обстрел своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в понедельник, один военный погиб, еще двое получили ранения.

    "В целом, по состоянию на 18 часов, произошел 71 обстрел. Один наш военный погиб и двое ранены", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    В частности, по данным пресс-центра, ополченцы продолжили обстрелы позиций силовиков на мариупольском, луганском и донецком направлениях в Донбассе.

    В свою очередь в администрации Новоазовского района сообщили, что шесть сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики обесточены в результате обстрела в понедельник днем.

    "С 12 часов обстрел идет, сейчас немного тише, не так интенсивно. Повреждены линии электропередачи. Обесточены полностью Саханка, Сергеевка, Ленинское, Коминтерново, Заиченко и Дзержинское", — сказали в администрации.

    Приступить к восстановлению электроснабжения планируют во вторник. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также — Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров
    Мнимый больной. Суд над Насировым
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Митинг против торговой блокады Донбасса прошел в Краматорске
    Блокада расширяется: активность в Конотопе
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа