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    Персонал Донецкой фильтровальной станции готовится к эвакуации - ДНР

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    Согласно информации, Донецкая фильтровальная станция вечером в воскресенье снова осталась без электроснабжения. Персонал станции готовится к эвакуации.
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция обесточена в результате обстрела. Персонал станции готовится к эвакуации. Об этом сообщил журналистам представитель силового ведомства ДНР.

    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM
    Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

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    "Сейчас станция обесточена в результате обстрела. Персонал готовится к эвакуации", — сообщил представитель ведомства.

    В компании "Вода Донбасса" подтвердили, что фильтровальная станция вечером в воскресенье снова осталась без электроснабжения. "Сегодня в 17.45 в результате боевых действий снова обесточена Донецкая фильтровальная станция", — заявили РИА Новости в компании.

    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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