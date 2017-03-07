Россия с начала конфликта в Донбассе приняла 2,5 млн беженцев - Совфед РФ

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Россия за время конфликта на востоке Украины приняла 2,5 миллиона беженцев, сообщил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

"Россия приняла и вернула (имеется ввиду частично — ред.) миллионы беженцев. Европа приняла и содрогнулась от 900 тысяч, а мы — 2,5 миллиона беженцев", — заявил Воробьев на круглом столе в Совете Федерации РФ.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.