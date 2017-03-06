В ДНР заявили о взрыве на Авдеевском коксохиме

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Нарушение техники безопасности привело к взрыву газового оборудования на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой области, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование.

"Только что стало известно, что из-за нарушений техники безопасности на Авдеевском коксохиме произошел взрыв газового оборудования, возник пожар. Мы не исключаем, что ВСУ воспользуются данным происшествием и обвинят нас в обстреле, якобы приведшем к возгоранию", — отметили в командовании, ссылаясь на данные разведки.

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В свою очередь гендиректор предприятия Муса Магомедов заявил, что в понедельник "была полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей".

facebook.com/musa.magomedov Аварийная ситуация на Авдеевском коксохиме 6 марта, 2017

По его словам, в течение часа "мы смогли с помощью 2,5 мегаваттного генератора и устройства плавного пуска запустить газодувную машину номер 3 и возобновить выдачу кокса и собственную генерацию".

facebook.com/musa.magomedov Аварийная ситуация на Авдеевском коксохиме 6 марта, 2017

В заключение он не исключил, что во вторник удастся восстановить энергоснабжение города, АКХЗ и ДФС.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции и ЛЭП в районе Авдеевки не будут проводиться в понедельник.

Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также складывалась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком.