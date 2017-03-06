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    Жебривский: ремонтные работы в Авдеевке так и не начались

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    По словам Павла Жебривского, с украинской стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район, однако, со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ.
    Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский
    УНИАН

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 6 марта, не будут проводить ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции и ЛЭП в районе Авдеевки, сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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    "Ремонтные работы на ЛЭП и ДФС у Авдеевки сегодня так и не начались. Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередачи и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район. Однако, со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ", — написал Жебривский.

    "Сегодня (в понедельник — Ред.) ремонтных работ уже и не будет. Сейчас решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра и проведении восстановительных работ, соответственно, завтра", — добавил Жебривский.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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